Domino's Pizza співпрацює з Elephant для редизайну цифрового замовлення

Domino's Pizza вибрала креативне агентство IPG Elephant для оновлення екосистеми цифрових замовлень. Метою редизайну є модернізація процесу замовлення та демонстрація інноваційності та індивідуальності бренду Domino's. Elephant виграв бізнес після перевірки, проведеної Pile & Company.

Президент Elephant Кара ДіНорчіа заявила: «Domino's завжди був лідером у цій категорії та в авангарді інновацій, особливо в технологічному просторі, де вони були піонерами цифрового замовлення. Нам подобається співпрацювати з амбітними брендами, які прагнуть стати ще кращими. Співпраця з таким культовим брендом, як Domino's, щоб створити справді суттєві зміни в їхньому цифровому досвіді, — це саме той складний виклик, який любить вирішувати наша команда».

На онлайн-замовлення Domino припадає понад 80% його бізнесу, і бренд бажав оновлення на основі нових очікувань споживачів щодо досвіду електронної комерції. Elephant використовуватиме свій досвід у бренді та продукті, щоб гарантувати, що нова система замовлення покращить поточну пропозицію.

Крістофер Томас Мур, головний цифровий директор Domino, заявив: «Хоча наш цифровий бізнес процвітає, і ми постійно тестуємо та оптимізуємо взаємодію з користувачами, ми вважаємо, що вдосконалення наших можливостей цифрового замовлення є найкращою стратегією для подальшого успіху, особливо в стосунках із споживачами. технологія розвивається». Мур сказав, що Domino's був вражений творчими ідеями, представленими Elephant.

Керівник відділу цифрових технологій Domino додав: «Поєднання досвіду Elephant і нашого офіційного агентства Work In Progress дозволило розробити бачення та стратегію, які покращать наш цифровий досвід, зробивши процес замовлення вашої улюбленої піци ще чарівнішим. .”

Партнерство між Domino's Pizza та Elephant спрямоване на створення покращеного та більш інноваційного цифрового досвіду замовлення для клієнтів Domino.

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