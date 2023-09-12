Житлове управління Атлантик-Сіті нещодавно потрапило під пильну увагу після того, як виявилося, що вони витратили майже 500,000 XNUMX доларів на консультантів з питань керівництва. Це викликало занепокоєння серед мешканців, які вважають, що кошти можна було краще використати на благо громади.

Відповідно до коментаря Чармейн Холл у Facebook, влада віддала пріоритет витратам на консультантів, а не на програми для мешканців, особливо дітей, які живуть у їхніх помешканнях. Це викликало обурення серед членів громади, які вважають, що їхніми потребами нехтують.

Марі Дж. Коутс, також коментуючи у Facebook, підкреслила той факт, що дії влади були не тільки тривожними, але й незаконними. Як виборні посадові особи, від них очікується дотримання закону, і їхнє рішення виділити таку велику суму грошей на консультантів викликало сумніви щодо їх чесності та підзвітності.

У відповідь на суперечку Роберт Баско закликав офіс губернатора вжити негайних дій щодо розпуску непрацюючої ради. Він стверджував, що жителі та платники податків заслуговують на краще і що нинішнє керівництво не змогло визначити пріоритети їхніх потреб.

Житлове управління Атлантик-Сіті раніше зазнавало критики за його управління та прийняття рішень. Валерія Дж. Маркус у коментарі на Facebook назвала кумівство, кумівство та фаворитизм як поширені проблеми в організації. Це ще більше посилило недовіру серед мешканців і викликало занепокоєння щодо здатності влади ефективно служити громаді.

Джерело: PressofAC.com, Facebook

Визначення:

1. Консультанти з лідерства: професіонали, які надають вказівки та поради лідерам та організаціям, щоб допомогти підвищити їх ефективність і досягти їхніх цілей.

2. Житлове управління Атлантик-Сіті: державна установа, відповідальна за надання доступного житла жителям Атлантик-Сіті, Нью-Джерсі.

джерела:

– PressofAC.com

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