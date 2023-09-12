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Цифрові послуги та прозорість підвищують довіру до місцевої влади, результати звіту

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Цифрові послуги та прозорість підвищують довіру до місцевої влади, результати звіту

У новому звіті компанії CivicPlus, що розробляє програмне забезпечення для державних технологій, показано, що органи місцевого самоврядування можуть підвищити довіру громадськості, пропонуючи цифрові послуги та практикуючи прозорість у своїй діяльності. У звіті зазначено, що мешканці громад із технологіями цифрових послуг більш задоволені та довіряють своїм органам місцевого самоврядування. Крім того, люди, які частіше спілкуються з владою за допомогою цифрових технологій, майже в п’ять разів більше довіряють владі свого міста порівняно з тими, хто спілкується менше або взагалі не спілкується.

Звіт базується на онлайн-опитуванні, проведеному CivicPlus, у якому взяли участь понад 16,000 82 людей. Метою опитування було зрозуміти взаємозв’язок між громадською довірою та доступом до влади за допомогою технологій. Понад XNUMX% респондентів заявили, що для місцевої влади важливо забезпечити прозорість і доступ до адміністративних рішень. Це включало забезпечення легкого доступу до інформації про зустрічі та порядку денного через урядовий веб-сайт або додаток.

Однак звіт також показує, що є можливості для вдосконалення. Лише 41% респондентів були задоволені тим, як їхні місцеві органи діляться інформацією з громадськістю. Більше того, 59% сказали, що сприйняли б офіс секретаря більш позитивно, якби він оновив програмне забезпечення для керування нарадами та порядком денним, щоб зробити інформацію більш доступною.

За словами Брендена Елвуда, віце-президента з маркетингових досліджень CivicPlus, результати опитування вказують, де довіра руйнується, і надають місцевій владі дорожню карту для підвищення довіри. Дані переконливо підтверджують ідею, що люди готові підтримувати витрати податкових доларів на програмні рішення, які підвищують прозорість.

Загалом у звіті наголошується на вирішальній ролі цифрових послуг і прозорості у зміцненні довіри між органами місцевого самоврядування та їх жителями. Забезпечуючи легкий доступ до урядової інформації та залучаючи громадян у значний спосіб за допомогою технологій, органи місцевого самоврядування можуть сприяти задоволенню та довірі у своїх громадах.

джерела:
– Цифрові послуги є ключовими для підвищення довіри до місцевої влади, йдеться у звіті | StateScoop

By Габріель Бота

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