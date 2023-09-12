Ініціатива EDGE: подолання розриву між технологіями та бізнесом

У цифровому світі, що швидко розвивається, для компаній вкрай важливо адаптувати та інтегрувати нові технології. Школа бізнесу D'Amore-McKim при Північно-східному університеті визнала цю потребу та запровадила ініціативу EDGE, щоб подолати розрив між технологіями та бізнесом.

Ініціатива EDGE – це унікальна програма, яка об’єднує різні дисципліни, такі як технології, дослідження операцій і управління ланцюгами поставок, щоб надати студентам повне розуміння цифрового ландшафту та його впливу на бізнес. Завдяки цій ініціативі студенти отримують практичні навички та знання, необхідні в сучасній цифровій економіці.

Однією з ключових цілей ініціативи EDGE є набуття студентами навичок, необхідних для навігації в складному цифровому світі. Це включає в себе розуміння нових технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн і машинне навчання, а також те, як їх можна застосовувати в різних бізнес-контекстах. Студенти також розвивають критичне мислення та навички вирішення проблем, які необхідні для подолання викликів і можливостей, пов’язаних із руйнуванням цифрових технологій.

Ще один важливий аспект ініціативи EDGE — це зосередженість на експериментальному навчанні. Студенти мають можливість працювати над реальними проектами та співпрацювати з галузевими партнерами, що дозволяє їм застосовувати свої знання в практичних ситуаціях. Цей практичний підхід допомагає розвинути їхню здатність аналізувати, виробляти стратегію та приймати обґрунтовані рішення в динамічному цифровому середовищі.

Ініціатива EDGE також визнає важливість співпраці та міждисциплінарного мислення. Об’єднуючи студентів з різних професій, таких як бізнес, інженерія та інформатика, програма заохочує міждисциплінарну співпрацю та обмін ідеями. Це сприяє цілісному підходу до вирішення проблем і дозволяє студентам вирішувати складні цифрові проблеми з різних точок зору.

Загалом, ініціатива EDGE у Школі бізнесу D'Amore-McKim є інноваційною програмою, яка визнає потребу в бізнес-професіоналах, які можуть ефективно орієнтуватися в цифровому ландшафті. Поєднуючи технології, дослідження операцій і управління ланцюжками поставок, програма готує студентів до успішної кар’єри в цифровому світі, що швидко змінюється.

джерела:

– Школа бізнесу D'Amore-McKim: https://damore-mckim.northeastern.edu/

– YouTube: «Ініціатива EDGE у школі бізнесу D'Amore-McKim» (https://youtube.com/watch?v=s9TIMfyn3Bc&feature=oembed)