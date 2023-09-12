На Gamescom поширилися чутки про наступну консоль Nintendo

Ходять чутки про довгоочікувану наступну консоль Nintendo, а Gamescom є головним каталізатором спекуляцій. Багато засобів масової інформації повідомили, що минулого місяця на заході розробникам було надано ексклюзивний погляд на наступника Nintendo Switch, що підігрівало очікування серед шанувальників.

Хоча Nintendo залишалася мовчазною щодо цих чуток, різні джерела поступово розкривали більше інформації про те, що потенційно мало місце на Gamescom. Digital Foundry опублікувала відео, яке проливає світло на чутки, надаючи додаткові подробиці. Однак важливо зазначити, що обговорювана інформація ґрунтується на вторинних джерелах і до неї слід ставитися обережно.

Згідно зі звітами Eurogamer і VGC, вважається, що T239 Nvidia SoC буде призначеним обладнанням для нової консолі. Це узгоджується з попередніми витоками від самої Nvidia. Крім того, було припущено, що демонстрація Breath of the Wild працювала зі швидкістю 4K/60 кадрів в секунду з використанням технології DLSS, демонструючи вражаючі можливості апаратного забезпечення.

Демонстраційна версія Matrix, яка включала вдосконалену технологію трасування променів, користувалася кращим апаратним забезпеченням Nvidia порівняно з AMD. Існує припущення, що для демонстрації використовувався DLSS 3.5, за винятком генерації кадрів. Враховуючи прогрес, досягнутий Unreal Engine 5 за останні два роки, очікується, що двигун буде більш масштабованим і сумісним з новою консоллю.

І Nvidia, і Epic Games зацікавлені в тому, щоб Unreal Engine 5 був доступним і адаптованим до Switch 2. Epic Games не хотіли б обмежувати потенційний успіх свого движка на такій популярній платформі, як оригінальний Switch, тоді як Nvidia прагне щоб продемонструвати свої передові можливості DLSS і трасування променів.

Хоча чутки навколо наступної консолі Nintendo є захоплюючими, важливо ставитися до них скептично, доки не буде надано офіційне підтвердження. Однак ці чутки дійсно пропонують деякі захоплюючі проблиски того, що може принести майбутнє ігор Nintendo.

джерела:

– Єврогеймер

– VGC