Потенціал Switch 2: управління очікуваннями

Нещодавні демонстрації майбутньої Switch 2 на Gamescom викликали припущення про апаратне забезпечення та його можливості. Хоча очікується, що нова консоль забезпечить значне оновлення в порівнянні зі своєю попередницею, важливо підходити до чуток з обережністю та керувати нашими очікуваннями.

Перехід на сучаснішу архітектуру Nvidia відкриває захоплюючі можливості для нового апаратного забезпечення. Повідомлення про те, що The Matrix Awakens працює на апаратному забезпеченні цільової специфікації з DLSS і трасуванням променів, додали хвилювання. Однак важливо пам’ятати, що це не означає автоматично, що продуктивність портативної консолі буде на рівні з Xbox Series S.

У світі консольного обладнання, особливо коли мова йде про Nintendo, очікування мають бути помірковані. Витоки та чутки надають обмежену інформацію та часто призводять до неправильних висновків. Термін «зона з низьким рівнем інформації» або LIZ, який придумав викривач НЛО Мік Вест, стосується відсутності переконливих фактів, що призводить до тлумачення та видавання бажаного за дійсне.

Варто розглянути ситуацію, коли був анонсований оригінальний Switch. Витоки та чутки про такі ігри, як Doom 2016 і The Witcher 3, які вийдуть на консолі, тоді здавалися неймовірними. Однак коли ці ігри врешті-решт вийшли на Switch, стало зрозуміло, що апаратне забезпечення здатне на більше, ніж передбачалося спочатку. Подібні хибні уявлення можуть виникнути з чутками про демонстрацію The Matrix Awakens на Switch 2.

Хоча ймовірно, що звіт правдивий, враховуючи досвід Epic Games, фактичні можливості консолі ще належить побачити. Мобільний процесор і те, як Epic Games оптимізувала свою роботу для нього, зрештою визначатимуть продуктивність. Слід обережно підходити до порівняння з демо-версіями The Matrix Awakens для консолей і ПК, враховуючи, як такі ігри, як Doom 2016 і The Witcher 3, показали себе на оригінальному Switch порівняно з їхніми аналогами для PS4.

Співпраця з Nvidia приносить переваги Switch 2, такі як такі технології, як DLSS і покращена трасування променів. Однак важливо зазначити, що потужність консолі все ще буде обмежена порівняно з традиційними консолями. Хоча він може перевершувати системи на базі AMD, він навряд чи зрівняється з продуктивністю Xbox Series S через обмеження мобільного обладнання.

Підсумовуючи, потенціал Switch 2 захоплюючий, але вкрай важливо керувати очікуваннями. Демоверсії, за якими ходять чутки, і технологічний прогрес вказують на багатообіцяючі можливості, але поки ми не отримаємо конкретну інформацію та практичний досвід, важливо не перебільшувати можливості консолі.

джерела:

– Єврогеймер

– Хроніка відеоігор