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Чому NPC Starfield виглядають неживими: пояснення розробника

ByВікі Ставропулу

Вересень 11, 2023
Чому NPC Starfield виглядають неживими: пояснення розробника

Розробник, який працював над Starfield, Делейні Кінг, нещодавно розповів про те, чому персонажі гри мають неживий вигляд. Кінг, персонаж і технічний художник, який раніше працював над такими популярними іграми, як Dragon Age і God of War, пояснив, що проблема полягає в круговому м’язі ока.

У твіттері Кінг описав, як круговий м’яз ока відповідає за скорочення, коли людина посміхається, створюючи так звану «усмішку Дюшенна» або щиру посмішку. Однак у Starfield цей м’яз не скорочується повністю, що призводить до того, що усмішки виглядають фальшивими. Кінг порівняв цей тип посмішки з усмішкою, яку зобразив Ентоні Старр у серіалі «Хлопці».

Кінг також згадав Андраша Арато, відомого за мемом «Приховай біль Гарольда», чий круговий м’яз ока також не звужується навіть при щирій усмішці. Відсутність скорочення м’язів створює посмішку, яка виглядає неприродно і стала популярним мемом в Інтернеті.

Поєднання неповного скорочення кругового м’яза ока та неспроможності закрити верхні білки очей верхньою повікою призводить до моторошного вигляду NPC у Starfield. Кінг припустив, що ці проблеми можна вирішити за допомогою ручних налаштувань, щоб покращити вирази обличчя персонажів і зробити їх більш реалістичними.

Однак, як визнав Кінг, створення реалістичних облич у відеоіграх є складним завданням. Це вимагає координації між кількома відділами та глибокого розуміння анатомії людського обличчя, виразів і візуальних сигналів спілкування.

Незважаючи на труднощі, Starfield став великим успіхом для Bethesda: з моменту його запуску понад шість мільйонів гравців. Гра також привернула увагу своїми прихованими посиланнями на інші ігри та своєю вражаючою фізикою. Хоча обличчя NPC можуть викликати занепокоєння, захоплюючі рольові квести та цікаві персонажі зробили Starfield захоплюючим досвідом для багатьох гравців.

джерела:
Ділейні Кінг у Twitter
Стаття IGN Уеслі Їн-Пула

By Вікі Ставропулу

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