Альянс Deloitte та Bitwave: вдосконалення управління цифровими активами

Бухгалтерська компанія «Велика четвірка» Deloitte і корпоративна бухгалтерська платформа Bitwave об’єднали зусилля, щоб створити стратегічний альянс. Співпраця спрямована на допомогу компаніям в управлінні складністю простору цифрових активів шляхом поєднання програмної платформи Bitwave з консультаційними послугами Deloitte з бухгалтерського обліку, оподаткування та управління.

Швидка еволюція індустрії цифрових активів спричинила низку нових викликів, зокрема збільшення даних, ризиків, нормативних актів і вимог до відповідності. Альянс Deloitte-Bitwave пропонує клієнтам набір пропозицій цифрових активів для вирішення цих складнощів. Це включає підключення даних блокчейну до систем планування ресурсів підприємства для аналізу в реальному часі, автоматизацію процесів бухгалтерського обліку для прискорення щомісячного закриття та оптимізацію криптовалютних платежів.

Крім того, альянс допомагає компаніям дотримуватися таких принципів бухгалтерського обліку, як US GAAP та IFRS, а також зменшує ризики та підвищує прозорість за допомогою розширених процесів і засобів контролю. Він також враховує податкові аспекти під час транзакцій і сприяє дотриманню глобального податкового законодавства.

Партнерство між Deloitte і Bitwave об’єднує додаткові навички та досвід. За словами Роба Мессі, партнера Deloitte Tax LLP, альянс пропонує унікальні можливості для співпраці та має на меті змінити визначення індустрії цифрових активів.

І Deloitte, і Bitwave бачать важливість вирішення не лише технічних проблем, але й організаційних. Альянс використовує професійні послуги Deloitte, спеціалізацію в галузі фінансів, оподаткування та цифрової трансформації, для вирішення широкого кола бізнес-завдань.

Великий досвід Deloitte у сфері блокчейну та цифрових активів підтверджується завершенням сертифікації впровадження Bitwave багатьма практиками Deloitte. Цей альянс дозволяє клієнтам отримати вигоду від розуміння та досвіду Deloitte під час використання платформи Bitwave.

Підсумовуючи, альянс Deloitte і Bitwave зосереджений на забезпеченні швидкості, ефективності процесів, економії коштів і підвищення відповідності компаніям, які використовують цифрові активи. Їхня співпраця спрямована на те, щоб орієнтуватися в складнощах простору цифрових активів і встановити нові стандарти в галузі.

джерела:

– [Deloitte](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)

– [Bitwave](https://bitwave.io/)