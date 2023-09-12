Потужність децентралізованої цифрової ідентифікації для захисту особистої інформації

У документі, опублікованому CompTIA, некомерційною асоціацією ІТ-індустрії та робочої сили, досліджується поява децентралізованої цифрової ідентифікації як надійного інструменту для захисту особистої інформації. Офіційний документ під назвою «Децентралізована цифрова ідентифікація та самосуверенітет», розроблений консультативною радою CompTIA Blockchain і Web3, розповідає про те, як цей підхід змінює ІТ-безпеку, надаючи людям і організаціям більшу конфіденційність і контроль над своєю інформацією.

Постачальникам керованих послуг (MSP) рекомендується ознайомитися з обліковими даними децентралізованої цифрової ідентифікації, щоб вони могли допомогти своїм клієнтам у підвищенні безпеки та конфіденційності. Великі організації вже застосували цей метод захисту особистих даних, і очікується, що малі та середні підприємства підуть цьому прикладу. Як технологічні партнери та постачальники, MSP відіграватимуть вирішальну роль у скеруванні та підтримці організацій у цьому переході.

У офіційному документі пояснюється, що децентралізована цифрова ідентифікація складається з цифрових облікових даних, відомих як верифіковані облікові дані (VC), які зберігаються в гаманці VC. Гаманець захищений PIN-кодом або парольною фразою та повністю контролюється користувачем. Завдяки використанню децентралізованої цифрової ідентифікації інформація особи залишається зашифрованою, доки вона не вирішить поділитися нею. Під час спільного використання одержувачу надається лише маркер підтвердження, а не повний інформаційний запис.

Уес Дженсен, співголова Консультативної ради з питань блокчейну та партнер 21Packets, підкреслює, що децентралізована цифрова ідентичність дозволяє як окремим особам, так і організаціям мати більший контроль над своєю онлайн-інформацією та стосунками, одночасно забезпечуючи підвищену безпеку та конфіденційність.

Whitepaper містить численні реальні приклади децентралізованих програм цифрової ідентифікації, що охоплюють такі сфери, як покупки, працевлаштування, державні послуги, освіта, фінансові операції та охорона здоров’я. Це наголошує на можливості окремих осіб і організацій взяти на себе відповідальність за свою інформацію та захистити свою конфіденційність у цих доменах.

Консультативна рада CompTIA Blockchain & Web3 служить платформою для лідерів думок і інноваторів, щоб досліджувати, як підприємства можуть використовувати технологію блокчейн. До складу ради входять представники різних професій. Рада вивчає його застосування та вплив у різних секторах, включаючи ланцюги поставок, розробку програмного забезпечення, юридичні, маркетингові, освітні та B2B/B2C організації.

джерела: CompTIA