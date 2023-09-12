Потрібна національна розмова про цифровий фунт, каже представник Банку Англії

Сара Бріден, призначений заступник голови Банку Англії, закликала до «національної дискусії», щоб визначити, чи варто продовжувати розробку цифрової версії фунта. Бріден наголосив на необхідності вирішення питань щодо конфіденційності та інших проблем, пов’язаних із цифровою валютою.

Під час своїх свідчень перед Комітетом фінансів у парламенті Бріден заявила, що потенційний вплив на фінансову стабільність є ще однією важливою проблемою при розгляді впровадження цифрового фунта.

Оскільки використання цифрових валют у всьому світі продовжує зростати, центральні банки вивчають можливість випуску власних цифрових валют. Ці цифрові версії традиційної фіатної валюти, відомі як цифрові валюти центрального банку (CBDC), контролюватимуть центральний банк країни.

Хоча CBDC пропонують потенційні переваги, такі як покращені платіжні системи та фінансова доступність, є також кілька проблем, які потребують ретельного розгляду. Конфіденційність є однією з ключових проблем, оскільки оцифровка валют викликає питання щодо обсягу персональних даних, які будуть доступні центральним банкам.

Крім того, перед впровадженням цифрового фунта необхідно ретельно оцінити фінансову стабільність. Важливо оцінити потенційні ризики, такі як кіберзагрози, відмивання грошей і вплив на передачу монетарної політики.

Заклик Брідена до «національної розмови» підкреслює важливість залучення громадськості до процесу прийняття рішень. Розвиток цифрового фунта вплине на різні зацікавлені сторони, включаючи підприємства, споживачів і фінансові установи. Тому вкрай важливо вирішити будь-які проблеми та тривоги, щоб забезпечити плавний перехід.

джерела:

- Reuters