Ноель Едмондс помічений за прилавком кафе Somerset

Ноель Едмондс, добре відомий своєю роллю ведучого програми «Угода чи ні», нещодавно був помічений у Великобританії з несподіваною зміною кар’єри. Легенда телебачення відвідав громадське кафе Victoria Park у Фромі, Сомерсет, де він вирішив простягнути руку допомоги, обслуговуючи клієнтів сам.

Кафе, яким керує Cultivating Community і в якому працюють волонтери, викликало справжній ажіотаж, коли з’явився Ноель. Волонтер кафе Шеррі Енн Даунс поділилася, що клієнти були раді бачити його, і Ноель із задоволенням погодився, коли вона запитала, чи хоче він сісти за стійку.

Хоча здавалося, що Ноель планує змінити кар’єру, він відхилив пропозицію регулярного концерту в кафе. Це сталося через відстань між його поточним місцем проживання в Новій Зеландії та Великобританією. Ноель і його дружина Ліз переїхали до Нової Зеландії в 2019 році і з тих пір придбали різні об’єкти нерухомості, в тому числі одну з кафе.

Інтерес Ноеля до громадського кафе випливає з його власного досвіду власника кафе в Новій Зеландії. Він поспілкувався з персоналом про їх створення, а також розповів про власні бізнес-підприємства.

Вважається, що візит Ноеля до Великобританії викликаний народженням дитини його дочки Аліси. Повідомляється, що він живе в Б’юді, штат Корнуолл, неподалік від місця проживання його дочки. У Ноеля є чотири дочки від попереднього шлюбу, і в даний час він одружений на Ліз з 2009 року.

Джерело: Somerset Live