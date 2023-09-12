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Ноель Едмондс помічений за прилавком кафе Somerset

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Ноель Едмондс помічений за прилавком кафе Somerset

Ноель Едмондс, добре відомий своєю роллю ведучого програми «Угода чи ні», нещодавно був помічений у Великобританії з несподіваною зміною кар’єри. Легенда телебачення відвідав громадське кафе Victoria Park у Фромі, Сомерсет, де він вирішив простягнути руку допомоги, обслуговуючи клієнтів сам.

Кафе, яким керує Cultivating Community і в якому працюють волонтери, викликало справжній ажіотаж, коли з’явився Ноель. Волонтер кафе Шеррі Енн Даунс поділилася, що клієнти були раді бачити його, і Ноель із задоволенням погодився, коли вона запитала, чи хоче він сісти за стійку.

Хоча здавалося, що Ноель планує змінити кар’єру, він відхилив пропозицію регулярного концерту в кафе. Це сталося через відстань між його поточним місцем проживання в Новій Зеландії та Великобританією. Ноель і його дружина Ліз переїхали до Нової Зеландії в 2019 році і з тих пір придбали різні об’єкти нерухомості, в тому числі одну з кафе.

Інтерес Ноеля до громадського кафе випливає з його власного досвіду власника кафе в Новій Зеландії. Він поспілкувався з персоналом про їх створення, а також розповів про власні бізнес-підприємства.

Вважається, що візит Ноеля до Великобританії викликаний народженням дитини його дочки Аліси. Повідомляється, що він живе в Б’юді, штат Корнуолл, неподалік від місця проживання його дочки. У Ноеля є чотири дочки від попереднього шлюбу, і в даний час він одружений на Ліз з 2009 року.

Джерело: Somerset Live

By Мамфо Брешіа

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