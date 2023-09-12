Новий прозорий чохол «Ніколи не жовтіє» від Dbrand для iPhone 15 Pro

Dbrand, популярний виробник чохлів для смартфонів, щойно оголосив про випуск свого останнього продукту Ghost Case. Цей прозорий чохол спеціально розроблений для флагманських телефонів, включаючи довгоочікуваний iPhone 15 Pro. Відмінною особливістю Ghost Case є те, що він ніколи не жовтіє, що є загальною проблемою багатьох прозорих футлярів на ринку.

Згідно з Dbrand, властивість чохла Ghost Case проти пожовтіння пояснюється його двоколірним дизайном, зокрема матовою чорною рамкою, яка оточує чохол. Генеральний директор Адам Іджаз пояснює, що поєднання матеріалів, методів пост-обробки та навмисного вибору промислового дизайну сприяє здатності корпусу зберігати свою прозорість з часом.

Окрім властивостей проти пожовтіння, чохол Ghost Case також описується як зручний у зчепленні та забезпечує задовільний тактильний досвід завдяки клацаючим кнопкам. Крім того, Dbrand стверджує, що чохол може витримати падіння з висоти 10 футів, забезпечуючи максимальний захист вашого смартфона.

Крім iPhone 15 Pro, Dbrand пропонує версії чохла Ghost Case для інших флагманських телефонів, включаючи iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro і Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Усі варіанти чохла мають товщину 1.2 мм і оснащені вбудованими магнітами MagSafe, що забезпечує повну сумісність із технологією магнітної зарядки Apple.

Компанія Dbrand прийняла свідоме рішення використовувати ТПУ (термопластичний поліуретан) для непрозорих частин корпусу, тоді як решта зроблена з полікарбонату. Ця комбінація дозволяє корпусу мати зовнішній вигляд і відчуття прозорості, зберігаючи при цьому гнучкість і міцність.

Чохол Dbrand Ghost Case для iPhone 15 Pro та інших флагманських телефонів уже доступний для попереднього замовлення, і очікується, що поставки почнуться в жовтні.

Джерело: The Verge