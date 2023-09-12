Прозорий футляр, який не жовтіє: Dbrand представляє футляр «привид».

Компанія Dbrand представила новий прозорий футляр під назвою «Привид», який ніколи не жовтіє. Цей чохол нового покоління поєднує в собі міцність із елегантним дизайном, а також забезпечує сумісність із MagSafe для пристроїв Android, зокрема Pixel 7 Pro.

На відміну від багатьох інших прозорих футлярів на ринку, які з часом мають тенденцію жовтіти, Dbrand стверджує, що його двоколірний дизайн унеможливлює це. Чохол має матову чорну рамку для додаткового захоплення та має товщину лише 1.2 мм, що робить його менш громіздким, ніж інші чохли Dbrand. Він також може похвалитися кнопками, що клацають, захистом від ударів 10 футів і найсильнішими магнітами, доступними для підтримки MagSafe.

У той час як чохли Ghost підтримують MagSafe для iPhone, вони також забезпечують цю функцію для Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra та Galaxy S22 Ultra. Користувачі iPhone можуть вибирати між версіями чохла для iPhone 15 Pro/Max і iPhone 14 Pro/Max.

Чохли Dbrand Ghost коштують 49.95 доларів США, і їх можна придбати вже сьогодні. Однак усі версії будуть доставлені в жовтні, лише для iPhone можна буде придбати захисний екран.

Завдяки інноваційному дизайну та сумісності з MagSafe чохол Ghost пропонує рішення для тих, хто шукає прозорий чохол, який не жовтіє. Обіцянка Dbrand про довговічність відрізняє його від інших прозорих чохлів, роблячи його привабливим вибором для користувачів смартфонів, яким потрібен стиль і захист.

джерела:

– Dbrand представляє футляр «Привид»: [вставте тут URL]

– Офіційна заява Dbrand: [вставте тут URL]