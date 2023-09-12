Вивчення технологічних рішень для прискорення сталого розвитку

У цій статті підкреслюється необхідність новаторських технологічних рішень для прискорення досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). Зокрема, окреслено дві цілі.

Першою метою є розробка технологічних рішень, які полегшують вимірювання, звітування, перевірку та сертифікацію дій ЦСР. Ці рішення призначені для використання агентствами ООН, місцевою владою та громадянським суспільством. Використовуючи ці інструменти, організації та окремі особи можуть відстежувати свій прогрес у досягненні ЦСР і переконатися, що вони справляють значний вплив. Крім того, ці рішення включають елементи гейміфікації для підвищення залученості та заохочення активної участі в зусиллях зі сталого розвитку.

Друга мета — оновити поточну Глобальну молодіжну декларацію про стійку урбанізацію. Ця декларація була прийнята на Всесвітньому міському форумі XI і забезпечує рамки для громадян світу, щоб сформулювати своє бачення сталого майбутнього. Оновлена ​​декларація створить «Місцеві угоди про майбутнє», які вирішуватимуть негайні та критичні проблеми, такі як зміна клімату. Завдяки цим пактам окремі особи та місцеві громади можуть взяти на себе конкретні обіцянки та зобов’язання зробити внесок у сталу урбанізацію. Ці місцеві угоди слугуватимуть каналом для залучення громадян і будуть представлені на саміті ООН майбутнього у 2024 році.

Загалом мета цих технологічних рішень і оновлених декларацій полягає в тому, щоб прискорити прогрес у досягненні ЦСР шляхом розширення можливостей окремих осіб і громад для вжиття заходів. Надаючи інструменти та рамки для вимірювання, взаємодії та співпраці, ці ініціативи спрямовані на створення більш сталого та справедливого майбутнього для всіх.

Визначення:

– Цілі сталого розвитку (ЦСР): набір із 17 глобальних цілей, встановлених Організацією Об’єднаних Націй у 2015 році для вирішення таких проблем, як бідність, нерівність і зміна клімату.

– Гейміфікація: застосування ігрових елементів і механізмів, таких як конкуренція та винагороди, до неігрового контексту для підвищення залучення та мотивації.

джерела:

– URL-адреси не надано