Плоскі педалі Crankbrothers Stamp 1 V2: вражаюче зчеплення та стабільність за доступною ціною

Плоскі педалі Crankbrothers Stamp 1 V2 — це перероблена версія популярної серії Stamp. Ці педалі з композитним корпусом забезпечують чудове зчеплення та стабільність, що робить їх найкращим вибором для велосипедистів на гірських велосипедах.

Однією з видатних особливостей педалей Stamp 1 V2 є їх добре зчеплення завдяки знімним металевим штифтам. Педалі також бувають малих і великих розмірів, що підходять для райдерів зі стопами від EU35 до EU49.

Розміри педалей Stamp 109 V109 1x2 мм у найбільшій частині мають симетричну платформу з невеликою увігнутістю на зовнішньому краї. Педалі обертаються на шпинделі з кованої хромованої сталі та мають дві втулки IGUS для плавної роботи.

З 10 знімними штифтами з кожного боку, які виступають на 5 мм від корпусу педалі, педалі Stamp 1 V2 пропонують настроюване зчеплення. Звужені та скошені краї педалей допомагають відбивати удари та покращують довговічність.

Педалі Stamp 1 V2 також повністю придатні для обслуговування та відновлення, що робить технічне обслуговування легким. Хоча вони не мають порту для мастила, як у Stamp 7 вищого класу, їх все одно легко обслуговувати для довготривалої роботи.

На ці педалі поширюється п'ятирічна гарантія Crankbrothers і доступні в п'яти різних кольорах. Чорний тестовий зразок великого розміру важить 350 г на пару, що робить їх легкими без шкоди для міцності.

Загалом плоскі педалі Crankbrothers Stamp 1 V2 пропонують вражаюче зчеплення та стабільність за доступною ціною. Незалежно від того, початківець ви чи досвідчений райдер, ці педалі стануть чудовим вибором для вашого гірського велосипеда.

джерела:

– Плоскі педалі Crankbrothers Stamp 1 V2

– Асортимент Crankbrothers Stamp