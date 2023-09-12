Робота з галасливими сусідами: що ви можете зробити юридично?

Життя поруч із сусідами, які зазнають масштабного ремонту своїх господарських будівель, може бути руйнівним і спричинити проблеми зі здоров’ям вашої родини. Постійний шум і незручності можуть бути неприємними, особливо якщо у вас є маленькі діти і ви намагаєтеся насолодитися гарною погодою на вулиці.

Важливо вирішувати ситуацію, зберігаючи добрі стосунки з сусідами. Один із юридичних варіантів, який у вас є, це покладатися на закон про неприємності, який стосується будь-якої дії чи бездіяльності, яка необґрунтовано порушує права іншої особи, пов’язані з користуванням її власністю. Суд проаналізує, чи є втручання істотним, і визначить, чого розумно очікувати між сусідами.

При оцінці скарги на незручності враховуються місцеві умови. Рівень шуму, який можна вважати прийнятним у центрі міста, відрізняється від рівня шуму на околицях або в сільській місцевості. На жаль, немає конкретного визначення шуму, який є неприємним, але Закон про захист навколишнього середовища від 1992 року стверджує, що шум стає неприємним, коли він «настільки гучний, настільки безперервний, настільки повторюваний, такої тривалості чи висоти або виникає в такий час. щоб дати розумну причину для роздратування».

Тривалість втручання також є фактором, який розглядається судами. Як правило, чим довше триває втручання, тим більша ймовірність, що воно буде вважатися необґрунтованим. Ведення запису про те, коли виник шум і як він вплинув на вас, може зміцнити ваші аргументи.

Крім того, ви можете перевірити в Інтернеті, чи отримали ваші сусіди дозвіл на планування своїх ремонтних робіт. Дозвіл на планування часто включає умови щодо шуму та тривалості будівництва. Несанкціонована забудова, здійснена без дозволу на планування, може бути предметом примусових заходів з боку органу, що займається плануванням, наприклад, вимагати видалення або зміни споруди.

Перш ніж вживати будь-яких судових заходів, бажано підійти до свого сусіда та спробувати вирішити мирним шляхом. Чітке спілкування та розуміння часто можуть призвести до задовільного результату для обох сторін.

Джерело: Стівен Коппінгер, соліситор Walsh & Partners, соліситори та комісари з питань присяги, Корк