XDefiant від Ubisoft відкладено після відмови PlayStation і Xbox у сертифікації

Майбутня гра Ubisoft, XDefiant, була відкладена через проблеми із сертифікацією PlayStation і Xbox. Виконавчий продюсер гри Марк Рубін поділився оновленням з гравцями в блозі, пояснивши, що Ubisoft подала гру на сертифікацію в липні. Однак у середині серпня XDefiant отримав результат «Не пройдено».

Рубін визнав, що вони недооцінили необхідну роботу з дотримання нормативних вимог, і заявив: «Якби це було прийнято, ми б змогли відправити наприкінці серпня. Але цього не сталося, тому ми витратили останні три-чотири тижні на вирішення цих проблем і підготовку до повторного подання».

Хороша новина полягає в тому, що XDefiant буде повторно надіслано першим сторонам менш ніж за два тижні, що передбачає можливий випуск у середині-кінці вересня. Однак Рубін також згадав «ймовірний сценарій», коли гра може отримати умовний пропуск, що призведе до виправлення першого дня з остаточними виправленнями. Це перенесе дату випуску на початок/середину жовтня.

XDefiant, спочатку представлений у 2021 році як гра Tom Clancy, уже пройшов кілька бета-версій за останні місяці. Рубін пояснив, що Ubisoft не оголосила точну дату випуску тому, що вони вважають бета-тести справжніми випробуваннями, а не просто маркетинговими подіями. Мета полягає в тому, щоб зібрати цінні відгуки та забезпечити відшліфований і приємний ігровий досвід.

Рубін завершив публікацію в блозі, підкресливши, що дата випуску буде якомога швидше, оскільки вони старанно працюють над вирішенням проблем відповідності та відповідності необхідним стандартам, встановленим PlayStation і Xbox.

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