Petrified: найпопулярніший подкаст жахів Ірландії виходить на сцену для першого в історії прямого шоу

Популярний ірландський подкаст-антологія жахів Petrified збирається схвилювати аудиторію своїм першим живим виступом в Ірландії. Організований Пітером Данном і Ліамом Джераті, Petrified захопив слухачів своєю креативною оповіддю та талановитими акторами голосу.

Подкасти в прямому ефірі представляють унікальний виклик, оскільки медіа має ефективно залучати аудиторію та підтримувати суть шоу. Багато живих подкастів намагаються знайти правильний баланс, змушуючи слухачів відчувати себе відключеними або невпевненими щодо автентичності жартів. Однак Petrified впоралися з цим викликом, створивши справді жахливий досвід під час своїх живих виступів.

Хоча кожен епізод Petrified є окремою історією, подкаст переніс слухачів у низку унікальних місць, включаючи дублінську пантоміму, маєток привидів і кол-центр. Однак один окремий епізод, який резонує з культовими прихильниками подкасту, – це «Година історії Мелоді».

На відміну від традиційних подкастів у прямому ефірі, «Година історії Мелодії» використовує мета-підхід. Замість того, щоб ведучі читали історії чи проводили сеанси запитань і відповідей, епізод розгортається в записі подкасту. Коли глядачі спостерігають за жахом, що розгортається перед ними, вони незабаром опиняються заплутаними в історії, що призводить до жахливого та задовільного повороту.

Аби задовольнити тих, хто бажає насолодитися цим карколомним досвідом, Petrified готується до свого другого концерту, цього разу в Дубліні. Майбутня подія «Petrified Live» відбудеться в The Laughter Lounge на Eden Quay, за участю талановитих акторів Елі Фокс, Маргарет Маколіф і Анни Шейлс-МакНамі.

Повітря переповнює хвилювання, коли автор Petrified Пітер Данн поділився своїми думками щодо майбутнього живого подкасту, заявивши: «Ми дуже раді – і, відповідно, налякані – зробити наш перший живий подкаст в Ірландії. Це буде чудовий вечір для шанувальників шоу та ідеальне знайомство з тим, що ми робимо для тих, хто новачок у Petrified».

Якщо ви не хочете пропустити цей захоплюючий досвід, придбайте квитки на Petrified Live на laughterlounge.com. Шоу розпочнеться о 8:7, двері відкриються о XNUMX:XNUMX. Залишайтеся на зв’язку з Petrified, підписуючись на їхній офіційний обліковий запис в Instagram, щоб отримувати останні оновлення.

Джерела: Petrified, laughterlounge.com