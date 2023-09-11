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Dell та Університет Лімерика співпрацюють у дослідженні раку за допомогою ШІ

ByГабріель Бота

Вересень 11, 2023
Dell та Університет Лімерика співпрацюють у дослідженні раку за допомогою ШІ

Dell співпрацює з Університетом Лімеріка (UL) в Ірландії, щоб просувати дослідження раку за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Співпраця зосереджена на покращенні догляду за пацієнтами з В-клітинною лімфомою, охоплюючи швидшу діагностику, покращене лікування та покращення віддалених результатів.

Щоб досягти цього, Dell розробила платформу AI, яка використовує новітні масиви зберігання даних і сервери PowerEdge. Ця платформа була інтегрована в багатохмарну екосистему Digital Cancer Research Centre UL і може створювати цифрових двійників пацієнтів. Ці цифрові близнюки допомагатимуть дослідникам різними способами, включаючи прискорене тестування біомаркерів на рак, отримання глибшого розуміння відповідних методів лікування та розробку персоналізованих методів лікування на основі індивідуальних характеристик пухлини.

Завдяки подальшому розумінню патогенезу цих злоякісних новоутворень дослідники також матимуть можливість розробити інноваційні терапевтичні підходи. Наприклад, вони можуть досліджувати роль колагену в мікрооточенні пухлини в поширенні ракових клітин по всьому тілу та центральній нервовій системі.

Очікується, що партнерство між Dell і UL розширить знання про розвиток раку та покращить діагностику та варіанти лікування, доступні для хворих на рак. Завдяки цій співпраці ми маємо на меті вивести клінічні дослідження раку на новий рівень, що зрештою принесе користь пацієнтам і медичним працівникам у всьому світі.

Джерело: Університет Лімерика (UL)

Визначення:
1. В-клітинна лімфома: тип раку, який вражає білі кров’яні клітини, які називаються В-клітинами. Він може виникати в різних частинах тіла, і існують підтипи.
2. Тестування біомаркерів: процес ідентифікації конкретних молекул або генетичних змін, які вказують на наявність або прогресування захворювання.
3. Цифрові близнюки: віртуальні представлення реальних об’єктів або систем, які можна використовувати для аналізу, моделювання та оптимізації.

Джерело: Університет Лімерика (UL)

By Габріель Бота

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