Новий випуск: Bun 1.0 JavaScript Runtime

Було випущено нову версію середовища виконання Bun JavaScript, яка містить кілька вдосконалень і експериментальну версію для Windows. Bun 1.0 має на меті підвищити швидкість виконання та ефективність коду JavaScript.

Середовище виконання Bun JavaScript надає розробникам середовище виконання для виконання коду JavaScript поза веб-браузером. Середовище виконання дозволяє виконувати JavaScript на різних платформах, дозволяючи розробникам створювати настільні додатки, додатки на стороні сервера тощо.

Одним із головних удосконалень у Bun 1.0 є підвищена продуктивність і стабільність. Середовище виконання було оптимізовано для швидшого та надійнішого виконання коду JavaScript, що призвело до покращення продуктивності програми та зменшення затримки.

Окрім покращення продуктивності, Bun 1.0 представляє експериментальну підтримку Windows. Це дозволяє розробникам запускати програми JavaScript на платформі Windows, розширюючи універсальність і застосовність середовища виконання.

Bun 1.0 також містить кілька виправлень помилок і покращень стабільності. Ці оновлення вирішують проблеми, виявлені в попередніх версіях, і забезпечують більш зручну роботу для розробників під час використання середовища виконання.

Випуск Bun 1.0 є важливою віхою для спільноти розробників, оскільки він забезпечує покращене середовище виконання JavaScript з експериментальною підтримкою Windows. Тепер розробники можуть скористатися перевагами покращеної продуктивності та розширеної сумісності з платформами, які пропонує Bun 1.0, що дозволяє створювати більш ефективні та універсальні програми JavaScript.

джерела:

– Випущено середовище виконання JavaScript Bun 1.0 разом із «експериментальною» версією Windows • DEVCLASS