Monzo запускає функцію інвестицій, що дозволяє користувачам інвестувати лише з 1 фунтом

Monzo, цифровий банк, який оцінюється в 4.5 мільярда доларів, представив нову функцію під назвою «Інвестиції», яка дозволяє своїм клієнтам інвестувати кошти, вибрані гігантом з управління активами BlackRock. Це знаменує собою перший набіг Monzo на інвестиційний ринок і є частиною зусиль компанії щодо розширення своїх фінансових послуг і отримання додаткових джерел доходу.

Функція «Інвестиції» дозволить користувачам почати інвестувати лише з 1 фунта стерлінгів, створюючи конкуренцію Monzo з визнаними банками, такими як Chase, і молодшими стартапами, такими як Chip, Moneybox і Plum. Процес подання заявки простий: відповідні користувачі приєднуються до списку очікування, щоб отримати доступ до продукту, а потім отримують запрошення створити інвестиційний фонд.

Monzo пропонує три фонди, якими керує BlackRock: Careful, Balanced і Adventurous. Обережний фонд має низький ризик і низьку прибутковість, збалансований фонд має середній ризик і винагороду, а авантюрний фонд передбачає розподіл коштів із вищим ризиком із більшою потенційною прибутковістю.

Генеральний директор TS Аніл заявив, що Monzo вирішив запровадити функцію інвестування, щоб усунути перешкоди, пов’язані з браком знань і доступністю, з якими стикаються британці, коли справа доходить до інвестування. Дослідження, проведене за замовленням Monzo, показало, що 69% населення Великобританії не знають, куди звернутися за доступним і зручним інвестиційним продуктом, а 60% дорослих були б більш схильні інвестувати, якби мінімальна сума інвестицій була низькою.

Функція «Інвестиції» з’явиться в розділі «Заощадження та інвестиції» на головному екрані Monzo та буде поступово розповсюджена для всіх відповідних клієнтів у найближчі тижні. Однак клієнти, які мають фінансові труднощі або відстають у виплаті боргу, не зможуть відкрити нові інвестиції. Користувачі також матимуть можливість у будь-який час вносити зміни, скасовувати або відкликати свої інвестиції.

Monzo наразі має понад 8 мільйонів клієнтів у Великій Британії та прагне вийти на нові сфери фінансових послуг, щоб досягти прибутковості за весь рік. Компанія повідомила про прибутковість за перші два місяці 2023 року.

Функція інвестицій передбачає фіксовану комісію в розмірі 0.59% на місяць, яка складається з 0.14% комісії за фонд і 0.45% комісії за платформу.

Хоча Monzo не є першим необанком у Великій Британії, який пропонує інвестиційні функції, конкуренти, такі як Starling Bank і Zopa, ще не надають таких можливостей. Проте кілька фінтех-платформ, як-от Revolut і Freetrade, уже пропонують можливості торгівлі акціями. Генеральний директор Monzo Т. С. Аніл відкинув заяви про те, що банк запізнився з інвестиційною партією.

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Джерело: CNBC