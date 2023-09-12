Новий iPhone 15: чого очікувати від події Apple Wonderlust

Apple збирається анонсувати свою останню лінійку iPhone на заході «Wonderlust», який відбудеться в її штаб-квартирі в Силіконовій долині. Хоча про нові iPhone мало інформації, очікується, що компанія зосередиться на покращенні продуктивності та впровадженні універсального зарядного пристрою. Перехід на універсальний зарядний пристрій відповідає закону Європейського Союзу, який наступного року стане обов’язковим для Європи.

Представлення iPhone 15 відбувається в той час, коли Apple стикається з проблемами на китайському ринку, де повідомляють, що уряд забороняє державним службовцям користуватися її телефонами. Хоча це може мати мінімальний вплив на продажі, це підкреслює занепокоєння щодо залежності Apple від Китаю у виробництві на тлі посилення дипломатичної напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм.

В останні квартали Apple зазнала падіння продажів iPhone через підвищення цін, що змусило клієнтів відкласти оновлення до нових моделей. Щоб вирішити цю проблему, багато чуток припускають, що Apple запровадить універсальний порт USB-C для заряджання та передачі даних, замінивши роз’єми Lightning. Ця зміна узгоджується із законодавством ЄС, згідно з яким USB-C є стандартним зарядним пристроєм для всіх нових смартфонів, планшетів і камер, починаючи з кінця 2024 року.

Політики Європейського Союзу стверджують, що це правило спростить життя європейців, зменшить електронні відходи та знизить витрати для споживачів. Apple уже використовує порти для зарядки USB-C на своїх iPad і ноутбуках, але вона чинила опір перемиканню на iPhone, посилаючись на занепокоєння щодо придушення інновацій і шкоди безпеці. Тим не менш, перехід на USB-C зараз вважається неминучим.

На додаток до зміни зарядного пристрою, очікується, що Apple запровадить вдосконалення камер і мікросхем iPhone, а також потенційне підвищення цін на свої моделі Pro. Успіх iPhone 15 матиме вирішальне значення для продуктивності Apple у наступному році, оскільки компанія прагне відновити оберти після кількох невдалих кварталів.

Незважаючи на занепокоєння щодо китайських обмежень на iPhone, керівники Apple відзначили зростання продажів на китайському ринку в період загального спаду. За оцінками аналітиків, потенційна заборона вплине на частку продажів iPhone у Китаї. Тим не менш, очевидно, що Китай залишається важливим ринком для Apple, і будь-які негативні настрої з боку китайського уряду викликають занепокоєння.

джерела:

- AFP

- Технічний аналітик Аві Грінгарт

- Головний аналітик Insider Intelligence Йорі Вурмсер

- Аналітик Wedbush Ден Айвз