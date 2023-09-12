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Банк Англії закликає до національного обговорення проблем конфіденційності цифрового фунта

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Банк Англії закликає до національного обговорення проблем конфіденційності цифрового фунта

Призначений заступник голови Банку Англії (BoE) Сара Бріден закликала до «національної розмови», щоб вирішити стурбованість громадськості щодо наслідків для конфіденційності цифрової версії фунта. Банк Англії та міністерство фінансів Великої Британії вивчають можливість запровадження цифрового фунта в найближчому майбутньому. Проте критики стверджують, що цифрова валюта може дозволити урядам відстежувати споживчі звички людей і ускладнювати операції з готівкою.

Бріден наголосив на необхідності вирішення проблем конфіденційності та сприяння відкритому діалогу на цю тему. Вона підкреслила, що цифровий фунт буде служити основою для всіх цифрових транзакцій, забезпечуючи довіру до валюти. Однак вона визнала, що існують проблеми в управлінні конфіденційністю та визначенні ролі держави по відношенню до цифрової валюти.

Занепокоєння щодо конфіденційності щодо можливості програмування також визнав Бріден, який підкреслив необхідність створення чіткого законодавства та умов для вирішення цих проблем.

Крім того, Бріден підкреслив, що конфіденційність також має бути пріоритетом при розгляді цифрових валют приватного сектора. Вона зазначила, що одинадцять країн уже запровадили цифрові версії своїх валют, і Федеральна резервна система США також розглядає цю можливість.

Вплив на фінансову стабільність є ще одним ключовим фактором для Брідена. Відповіді на публічні консультації щодо цифрового фунта будуть опубліковані пізніше цього року, надаючи додаткове розуміння різних аспектів пропозиції.

Варто зазначити, що Бріден відкинув ідею про те, що цифрова валюта усуне доступність готівки, як припускали критики.

Джерела: Reuters

Визначення:
– Цифровий фунт: цифрова версія валюти Великобританії, фунта стерлінгів.
– Банк Англії (BoE): Центральний банк Сполученого Королівства.
– Занепокоєння щодо конфіденційності: занепокоєння щодо захисту особистої інформації та індивідуальних прав на конфіденційність.
– Програмованість: здатність писати код або інструкції для комп’ютера чи цифрової системи для виконання певних функцій чи завдань.
– Фінансова стабільність: стан, за якого фінансова система, наприклад банківська система, здатна протистояти потрясінням і підтримувати свою роботу.
– Громадські консультації: процес пошуку коментарів громадськості чи відгуків щодо певної теми чи пропозиції.

Джерело: Reuters

By Роберт Ендрю

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