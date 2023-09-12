Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Покращення досвіду гравців за допомогою кодів погашення BGMI

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Покращення досвіду гравців за допомогою кодів погашення BGMI

Популярна гра Battlegrounds Mobile India (BGMI) набирає популярності після видалення PUBG Mobile з індійського ринку. Однією з особливостей BGMI є наявність щоденних сертифікатів погашення BGMI, які можна обміняти на різні винагороди в грі.

Коди погашення BGMI — це благо для гравців з обмеженим бюджетом. Обмінявши ці сертифікати, гравці можуть отримати внутрішньоігрову валюту, відому як «Unknown Cash» (UC), а також емоції, предмети та покращення для зброї та транспортних засобів. Найкраща частина полягає в тому, що для отримання UC більше не потрібні свіжі коди погашення, що спрощує доступ до цих цінних винагород для геймерів, які розуміють бюджет.

12 вересня 2023 року пропонуються такі коди активації BGMI:

– BTOQZHZ8CQ
- TQIZBZ76F
– 5FG10D33
– GPHZDBTFZM24U
– КАРЗБЗИТР
– JJCZCDZJ9U
– УКУЗБЗГВФ
– TIFZBHZK4A
- RNUZBZ9QQ
– PGHZDBTFZ95U
– R89FPLM9S
– BMTCZBZMFS
– 5FG10D33
– TQIZBz76F
– BMTFZBZQNC
– SD14G84FCC
- RNUZBZ9QQ

Якщо ви новачок у активації кодів BGMI, ось покрокова інструкція:

1. Відвідайте спеціальну сторінку відшкодування BGMI.
2. Підтвердьте статус свого облікового запису BGMI.
3. Точно введіть промокод у відповідне поле.
4. Виберіть «Погасити» з доступних варіантів.
5. Перевірте свій ігровий інвентар, щоб отримати доступ до викуплених предметів.

Ці коди погашення відкривають різноманітні винагороди, включно з покращеннями для вогнепальної зброї та транспортних засобів, а також низку ігрових предметів. Завдяки кодам від 12 вересня 2023 року занурення в захоплюючий світ BGMI стало ще більш захоплюючим.

джерела:
– [Назва та URL-адреса вихідної статті]

By Габріель Бота

Схожі теми

Технологія

Apple закриває Apple Store напередодні попередніх замовлень iPhone 15

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

Vivo випустить смартфон T2 Pro в Індії: піонер продуктивності з модною естетикою

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю
Технологія

П’ять найкращих порад щодо догляду за собою та зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

Технологія

Apple закриває Apple Store напередодні попередніх замовлень iPhone 15

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

Vivo випустить смартфон T2 Pro в Індії: піонер продуктивності з модною естетикою

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
Технологія

П’ять найкращих порад щодо догляду за собою та зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Продажі iPhone від Apple впали, але бізнес послуг процвітає

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі