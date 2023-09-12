Покращення досвіду гравців за допомогою кодів погашення BGMI

Популярна гра Battlegrounds Mobile India (BGMI) набирає популярності після видалення PUBG Mobile з індійського ринку. Однією з особливостей BGMI є наявність щоденних сертифікатів погашення BGMI, які можна обміняти на різні винагороди в грі.
Коди погашення BGMI — це благо для гравців з обмеженим бюджетом. Обмінявши ці сертифікати, гравці можуть отримати внутрішньоігрову валюту, відому як «Unknown Cash» (UC), а також емоції, предмети та покращення для зброї та транспортних засобів. Найкраща частина полягає в тому, що для отримання UC більше не потрібні свіжі коди погашення, що спрощує доступ до цих цінних винагород для геймерів, які розуміють бюджет.
12 вересня 2023 року пропонуються такі коди активації BGMI:
– BTOQZHZ8CQ
- TQIZBZ76F
– 5FG10D33
– GPHZDBTFZM24U
– КАРЗБЗИТР
– JJCZCDZJ9U
– УКУЗБЗГВФ
– TIFZBHZK4A
- RNUZBZ9QQ
– PGHZDBTFZ95U
– R89FPLM9S
– BMTCZBZMFS
– 5FG10D33
– TQIZBz76F
– BMTFZBZQNC
– SD14G84FCC
- RNUZBZ9QQ
Якщо ви новачок у активації кодів BGMI, ось покрокова інструкція:
1. Відвідайте спеціальну сторінку відшкодування BGMI.
2. Підтвердьте статус свого облікового запису BGMI.
3. Точно введіть промокод у відповідне поле.
4. Виберіть «Погасити» з доступних варіантів.
5. Перевірте свій ігровий інвентар, щоб отримати доступ до викуплених предметів.
Ці коди погашення відкривають різноманітні винагороди, включно з покращеннями для вогнепальної зброї та транспортних засобів, а також низку ігрових предметів. Завдяки кодам від 12 вересня 2023 року занурення в захоплюючий світ BGMI стало ще більш захоплюючим.
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