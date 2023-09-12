Покращення досвіду гравців за допомогою кодів погашення BGMI

Популярна гра Battlegrounds Mobile India (BGMI) набирає популярності після видалення PUBG Mobile з індійського ринку. Однією з особливостей BGMI є наявність щоденних сертифікатів погашення BGMI, які можна обміняти на різні винагороди в грі.

Коди погашення BGMI — це благо для гравців з обмеженим бюджетом. Обмінявши ці сертифікати, гравці можуть отримати внутрішньоігрову валюту, відому як «Unknown Cash» (UC), а також емоції, предмети та покращення для зброї та транспортних засобів. Найкраща частина полягає в тому, що для отримання UC більше не потрібні свіжі коди погашення, що спрощує доступ до цих цінних винагород для геймерів, які розуміють бюджет.

12 вересня 2023 року пропонуються такі коди активації BGMI:

– BTOQZHZ8CQ

- TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– КАРЗБЗИТР

– JJCZCDZJ9U

– УКУЗБЗГВФ

– TIFZBHZK4A

- RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– 5FG10D33

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

- RNUZBZ9QQ

Якщо ви новачок у активації кодів BGMI, ось покрокова інструкція:

1. Відвідайте спеціальну сторінку відшкодування BGMI.

2. Підтвердьте статус свого облікового запису BGMI.

3. Точно введіть промокод у відповідне поле.

4. Виберіть «Погасити» з доступних варіантів.

5. Перевірте свій ігровий інвентар, щоб отримати доступ до викуплених предметів.

Ці коди погашення відкривають різноманітні винагороди, включно з покращеннями для вогнепальної зброї та транспортних засобів, а також низку ігрових предметів. Завдяки кодам від 12 вересня 2023 року занурення в захоплюючий світ BGMI стало ще більш захоплюючим.

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