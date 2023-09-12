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MetaStealer: новий викрадач інформації, націлений на компанії macOS

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
MetaStealer: новий викрадач інформації, націлений на компанії macOS

MetaStealer, нова шкідлива програма для крадіжки інформації, стала загрозою для систем Apple macOS. Це додає до зростаючого списку сімейств крадіжок, включаючи Stealer, Pureland, Atomic Stealer і Realst, які зосереджені на операційній системі macOS. У цій останній атаці суб’єкти загрози видають себе за фальшивих клієнтів, щоб соціально спровокувати жертв для запуску зловмисних програм.

MetaStealer поширюється у вигляді пакетів шахрайських програм у форматі образу диска (DMG). Зловмисники наближаються до своїх цілей, надсилаючи захищений паролем ZIP-архів, що містить файл DMG. У попередніх випадках зловмисне програмне забезпечення було замасковане під файли Adobe або інсталятори для Adobe Photoshop. Докази свідчать про те, що артефакти MetaStealer присутні в дикій природі з березня 2023 року, а останній зразок було завантажено на VirusTotal 27 серпня 2023 року.

Що відрізняє MetaStealer, так це його орієнтація на бізнес-користувачів. Як правило, зловмисне програмне забезпечення macOS поширюється через торрент-сайти або підозрілих сторонніх розповсюджувачів програмного забезпечення, які пропонують зламані версії популярного програмного забезпечення. Однак MetaStealer спеціально націлений на бізнес-користувачів, щоб отримати дані з iCloud Keychain, збережені паролі та файли на скомпрометованих хостах. Деякі версії зловмисного програмного забезпечення також були націлені на такі сервіси, як Telegram і Meta.

Поява MetaStealer підкреслює зростаючу тенденцію націлювання на користувачів Mac за їхні дані серед учасників загроз. Його мета — вилучення цінних брелоків та іншої інформації від бізнес-користувачів — підкреслює потенціал для подальшої діяльності кіберзлочинців або отримання доступу до великих бізнес-мереж. Незрозуміло, чи є MetaStealer роботою тих же авторів, що стоять за іншими родинами крадіїв, чи результатом діяльності окремих груп загрозливих акторів.

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джерела:
– SentinelOne: аналіз Філа Стокса

By Габріель Бота

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