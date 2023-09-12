За склом: тренувальний табір «Лос-Анджелес Кінгз» – погляд зсередини на передсезонний сезон НХЛ

Національна хокейна ліга (НХЛ) і мережа НХЛ оголосили про партнерство з «Лос-Анджелес Кінгз» у четвертому сезоні передсезонного документального серіалу «За склом» із повним доступом. Цей трисерійний серіал, створений NHL Network у співпраці з NHL Productions, забезпечить погляд за лаштунки напруженості, драматизму та конкуренції передсезонного сезону НХЛ через призму дворазових володарів Кубка Стенлі Kings.

Майбутній сезон Behind The Glass покаже поїздку «Кінгз» до Південної півкулі під час гри проти «Арізона Койотс» у Мельбурні, Австралія, на Глобальній серії НХЛ 2023 року. Це будуть перші в історії ігри НХЛ, зіграні в Австралії, що додасть серії азарту. Гравці будуть підключені до мікрофонів і представлені поза межами ковзанки, пропонуючи вболівальникам незрівнянний контент, коли вони змагатимуться за місце в списку та готуватимуться до відкриття регулярного сезону.

Після двох послідовних місць у плей-офф Кубка Стенлі «Кінгз» підвищили очікування щодо організації. Behind The Glass зосередиться на віце-президенті та генеральному менеджері команди Робу Блейку та головному тренері Тодді Маклеллані, які керуватимуть командою протягом тренувального табору та формуватимуть бачення постійного претендента на Кубок Стенлі. Серіал також розповість про ключових гравців, таких як нещодавно придбаний центровий П’єр-Люк Дюбуа, висхідні зірки Адріан Кемпе та Кевін Фіала та ветерани основних гравців Анзе Копітар і Дрю Дауті. Президент команди Люк Робітайль надасть унікальне розуміння того, що означає бути королем.

Прем’єра «За склом» відбулася в 2018 році, запропонувавши шанувальникам безпрецедентний погляд на передсезонний сезон НХЛ очима Нью-Джерсі Девілз. Відтоді в серіалі з’явилися «Філадельфія Флаєрс» і «Нешвіль Предаторз». Цьогорічний випуск підвищить ставки завдяки міжнародній поїздці до Мельбурна, Австралія.

Шанувальники можуть розраховувати на ексклюзивний бонусний вміст і кліпи з кожного епізоду Behind The Glass, які поширюються в цифрових і соціальних мережах за допомогою хештегу #BehindTheGlass. Крім того, кожен епізод буде доступний на платформі НХЛ YouTube, пропонуючи шанувальникам більше можливостей залучитися до серіалу.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp обіцяє наблизити вболівальників до гри та надати унікальний і ніколи раніше не бачений погляд на команду та передсезонний період. Завдяки безпрецедентному доступу цей документальний серіал обов’язково схвилює вболівальників у очікуванні майбутнього сезону НХЛ.

джерела:

– Прес-реліз НХЛ: «За склом: нові зірки НХЛ представлені в серії документів» (2021)

– Офіційний сайт НХЛ