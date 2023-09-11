Дата виходу Barbie Digital: де дивитися та коли очікувати трансляцію на Max

Після неймовірного успіху в прокаті довгоочікуваний фільм про Барбі нарешті доступний для цифрового завантаження. Компанія Warner Bros. вирішила випустити Барбі на платформах преміум-класу для відео на замовлення менш ніж через два місяці після її показу в кінотеатрах. Однак фільм продовжать показувати в кінотеатрах, включаючи тижневий прокат IMAX 22 вересня.

Що стосується параметрів трансляції, то з вівторка, 12 вересня, Барбі можна придбати та взяти напрокат у цифровому форматі на таких платформах, як Amazon Prime, Google Play, Apple TV та Vudu тощо. Ціна може відрізнятися залежно від платформи, але Amazon Prime пропонує фільм для попереднього замовлення за 29.99 доларів США для покупки та 24.99 доларів США для оренди з 48-годинним вікном перегляду.

Цифровий випуск Barbie містить понад 30 хвилин додаткового вмісту, зокрема повнометражні фільми, як-от «Ласкаво просимо до країни Барбі», «Стати Барбі», «Гра в одягання», «Мюзикл Make Believe», «Вечірка всіх зірок Барбі» та « Це дивний світ». Однак конкретної дати виходу для Barbie DVD або Blu-Ray ще немає.

Оскільки «Барбі» є фільмом Warner Bros., очікується, що він буде доступний для трансляції на Max, потоковому сервісі, який належить Warner Bros., до кінця року. Попередні кінотеатральні релізи Warner Bros. робили за схемою, коли вони випускалися як преміум-відео на вимогу, а потім через певний період часу ставали доступними на Max. Наприклад, The Flash був випущений на PVOD через п’ять тижнів після кінотеатрів і почав транслюватися на Max через п’ять тижнів після PVOD.

Враховуючи фінансовий успіх і очікування Барбі, ймовірно, що студія чекатиме довше, щоб випустити її на Макс. За подібною схемою, як у The Flash, Барбі може з’явитися на Max приблизно через дев’ять тижнів після його показу в кінотеатрах. За спекулятивними даними, Barbie може транслюватися на Max приблизно в середині-кінці листопада 2023 року. Однак важливо зазначити, що офіційна дата випуску Barbie Max ще не оголошена.

Якщо ви не можете дочекатися перегляду фільму про Барбі, ви можете купити або взяти його напрокат онлайн із завтрашнього дня. Насолоджуйтесь цифровим випуском і слідкуйте за будь-якими оновленнями щодо доступності потокового передавання Барбі на Max.

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