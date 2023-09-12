Згідно з дослідженнями, менше половини австралійців мають телефони 5G

Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним веб-сайтом для порівняння цін Finder, лише 46% австралійців, які користуються мобільними телефонами, мають пристрій, здатний підхопити з’єднання 5G. Цей висновок ґрунтується на опитуванні Consumer Sentiment Tracker, проведеному в реальному часі понад 53,000 24 австралійців. Опитування також показало, що 5% респондентів не хочуть покриття 8G, а 5% зізналися, що не знають, що таке 22G. Однак 5% учасників висловили бажання в майбутньому перейти на телефон XNUMXG.

Крім того, дослідження проводиться в той час, коли мережі 3G наближаються до кінця. Великі телекомунікаційні компанії в Австралії, такі як Vodafone, Telstra і Optus, оголосили про плани закрити свої мережі 3G і переробити технологію для покращення своїх нових мереж 4G і 5G. Vodafone збирається закрити свою мережу 3G до 15 грудня, потім Telstra в червні 2024 року і Optus у вересні 2024 року.

Експерти припускають, що людям зі старішими пристроями доведеться незабаром оновити їх, інакше вони ризикують втратити зв’язок. Це стосується і власників iPhone, оскільки моделі, раніші за iPhone 6, матимуть доступ лише до 3G, який більше не підтримуватиметься наступного року. Відключення 3G також вплине на пристрої, не пов’язані з телефоном, такі як системи безпеки, медичні сигналізації, машини EFTPOS і системи дистанційного запуску деяких автомобілів. Особам, які покладаються на такі пристрої, рекомендується проконсультуватися з їхніми виробниками або мережевими операторами, щоб визначити, чи це вплине на них.

Однак тим, хто придбав свої мобільні телефони протягом останніх кількох років, не варто хвилюватися, оскільки навіть якщо їхні пристрої не підтримують 5G, відключення 3G на них не вплине. Мобільні мережі, як правило, оновлюються кожні десятиліття або близько того, а старі мережі поступово припиняються. 5G, п’яте покоління мобільних мереж, було вперше представлено в 2019 році, і очікується, що 6G буде представлено до кінця десятиліття.

Загалом дослідження підкреслює поточний ландшафт мобільного зв’язку в Австралії, де менше половини населення використовує телефони 5G. З розвитком технологій для людей стає надзвичайно важливо оновлювати свої пристрої, щоб забезпечити безперебійне підключення та доступ до найновіших можливостей мережі.

джерела:

– Finder Research

– Підключення M2M