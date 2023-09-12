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Audemars Piguet представляє нові релізи в п’яти колекціях

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Audemars Piguet представляє нові релізи в п’яти колекціях

Нещодавно компанія Audemars Piguet представила низку нових годинників у п’яти різних колекціях, демонструючи свою прихильність до інновацій та майстерності. Серед основних елементів Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic і Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

У конструкції Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin тепер використано титан і металеве скло (BMG), що надає унікального та передового вигляду. Поєднання цих матеріалів вперше було помічено в пропозиції бренду Only Watch 2021 року, а тепер воно включено в звичайну колекцію. Нове видання працює на калібрі 7121, який замінює попередній калібр 2121.

Для тих, хто віддає перевагу нотці розкоші, Audemars Piguet представив чотири високоякісні ювелірні версії класичного Royal Oak. Ці моделі відрізняються рідкісним і високотехнологічним сніговим покриттям, яке додає світловий ефект до культового дизайну. Доступні в 18-каратному білому або рожевому золоті та в двох розмірах, ці годинники поєднують елегантність із зручністю носіння.

У продовження святкування 50-річчя Royal Oak, бренд випустив Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked із жовтого золота. Це нове доповнення зберігає ту саму ДНК, що й попередні версії з рожевого золота та нержавіючої сталі, з акцентом на прозорість та витончену майстерність. Використовується механізм калібру 7124, який є надзвичайно тонким – лише 2.7 мм.

На честь 30-річчя Royal Oak Offshore компанія Audemars Piguet представила дві нові моделі з кераміки, титану та золота. Ці годинники переосмислюють модель 2020 Ref. 26405CE і оснащені калібром 4401, інтегрованим механізмом хронографа з автозаводом і функцією зворотного ходу.

Нарешті, для тих, хто шукає технічної досконалості, Audemars Piguet вперше представляє дві нові версії Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie з чорної кераміки. Ці годинники оснащені запатентованою брендом технологією Supersonnerie, яка забезпечує виняткові акустичні характеристики. Ці годинники, оснащені калібром 2953, поєднують передові технології та традиційне оздоблення.

Audemars Piguet продовжує розширювати кордони годинникарства завдяки своїм останнім випускам, пропонуючи ентузіастам різноманітні варіанти, які демонструють як їхній технічний досвід, так і художнє чуття.

джерела:
– Стаття: HODINKEE – Представляємо: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022
– Зображення: Audemars Piguet

By Мамфо Брешіа

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