Програма Valkyrie LMH має намір повернутися разом із партнерством Aston і Heart of Racing

Після більш ніж трьох років призупинення програму Valkyrie LMH планується відновити завдяки партнерству між Aston Martin та американською командою Heart of Racing. Повідомляється, що Aston Martin і Heart of Racing наближаються до угоди щодо виведення автомобіля Valkyrie LMH на трек у 2021 році.

Aston Martin веде переговори з постачальниками та збирає команду для спостереження за програмою, включаючи колишнього директора з розробки Williams F1 Адама Картера. Незважаючи на те, що Aston Martin не підтвердив відродження Valkyrie LMH, компанія підкреслила свою гоночну ДНК спортивних автомобілів і свою відданість оцінці варіантів у еволюції ландшафту автоспорту.

Керівник команди Heart of Racing Ієн Джеймс висловив бажання команди піднятися до вищого класу міжнародних перегонів спортивних автомобілів, але заявив, що угода ще не була досягнута чи підписана. Heart of Racing цього року вже розширився до World Endurance Championship (WEC) з Aston Martin.

Очікується, що гоночний автомобіль Valkyrie змагатиметься як у WEC, так і в Міжнародній асоціації автоспорту (IMSA). Автомобіль оснащуватиметься 6.5-літровим двигуном V12, розробленим спільно з Cosworth, подібним до двигуна, який використовується у вуличній версії Valkyrie.

Програма Valkyrie була призупинена, коли автомобілі LMDh на основі LMP2 були включені до підрозділу Hypercar WEC. Однак Aston Martin вирішив відновити програму після натяків Лоуренса Стролла, власника Aston Martin, про повернення високого рівня в Ле-Ман.

Востаннє Aston Martin брав участь у вищому класі в Ле-Мані з AMR-One LMP1 з відкритим верхом у 2011 році. Програма Valkyrie є окремою від компанії Aston Martin Racing, яка розробила купе DBR1/2 P1 на базі Lola.

джерела:

– Автоспорт