Assassin's Creed Mirage: Повернення до витоків франшизи

За останні роки в Assassin's Creed відбулися деякі зміни, і такі ігри, як Odyssey і Valhalla, відхилилися від основних елементів, які зробили серію такою особливою. Однак майбутня частина, Mirage, здається, повертає франшизу до її витоків найкращим чином.

Однією з видатних особливостей Mirage є його налаштування. Зникли просторі відкриті середовища попередніх ігор, замінені щільним і яскравим Багдадом. Саме місто здається живим і повним характеру, з гамірними вулицями, жвавим базаром і з’єднаними між собою дахами. Досліджувати цей наддеталізований ігровий майданчик — одне задоволення, і місто справді відчуває себе власним характером.

Mirage також представляє оновлену систему відомостей, завдяки якій уникнути виявлення стає ще складніше. Охоронці реагують на вашу присутність, а цивільні вкажуть на вас, якщо ви не вписуєтеся в атмосферу. Чим більше проблем ви створите, тим більше ворогів зіткнетеся, включаючи лучників і охоронців у важкій броні. Ця система додає веселого виклику грі та повертає класичне відчуття Assassin's Creed.

Combat in Mirage зберігає деякі механіки з останніх записів, але з покращеннями. Рівні ворогів і кількість завданої шкоди були замінені смужками здоров’я, контратакою та кидками на ухилення. Бій здається більш складним і реактивним, вимагає стратегії та точного часу. Стелс-бій, зокрема, сяє в Mirage. Рухатися в тіні та залишатися прихованими відчуває себе корисно та захоплює, нагадуючи перші дні серіалу.

Assassin's Creed Mirage повертає серіал до його коріння, зосередженого на стелсі, і відображає те, що зробило франшизу такою популярною. Хоча деякі можуть сумувати за елементами рольової гри, цілеспрямоване налаштування, інтуїтивно зрозумілі елементи керування та приємний стелс-геймплей пропонують повернення до форми серії.

джерела:

– Assassin's Creed Mirage: офіційна демонстрація ігрового процесу

– Assassin's Creed Mirage: інтерв’ю розробника