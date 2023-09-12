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«Assassin's Creed Mirage повертає серію до її стелс-коріння»

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
«Assassin's Creed Mirage повертає серію до її стелс-коріння»

Assassin's Creed Mirage знаменує повернення до оригінального формату стелс-екшн, з якого народилася ця серія. На відміну від своїх недавніх попередників, які схилялися до ігрового процесу RPG, Mirage повертає гравців на Близький Схід з його лабіринтами міських вулиць і акцентом на стелс і паркур.

Зникли рівні пошкодження зброї та броні та широкі відкриті простори. Mirage заохочує гравців триматися стримано, орієнтуватися на дахах і покладатися на інструменти та допомогу громадян, щоб створити можливості для проникнення. У грі вдалось знайти баланс між розвідкою місць, плануванням, розслідуванням і яскравою грою на мечах.

«Міраж» розповідає історію про головного героя Басіма, вуличного злодія, який став убивцею, який виконує різні місії, як основні, так і побічні, щоб збирати інформацію та вбивати цілі. Гра зосереджена на етапах планування та розслідування цих місій, вносячи відчуття детективної роботи в ігровий процес.

Об’єктивний дизайн Mirage дозволяє гравцям покладатися на контекстні підказки замість конкретних маркерів, заохочуючи їх приділяти більше уваги оточенню та занурюватися в середовище гри. Відсутність міні-карти ще більше посилює цей ефект.

Міські локації в Міражі ставлять гравців перед завданням пошуку підходів вільної форми до стелсу та стратегічного планування. Завдяки густим і згрупованим вулицям навіть найменші заборонені території здаються неприступними фортецями. Гравці повинні стежити за маршрутами охорони, використовувати відволікання та стратегічно знищувати ворогів, щоб проходити місії.

Кишенькова крадіжка стає важливою навичкою в Mirage, нагороджуючи гравців грошима та жетонами, які можна використовувати для покупки послуг, підкупу охоронців і відкриття нових варіантів і шляхів. Крім того, такі інструменти, як димові шашки та ножі, а також нова здатність Assassin Focus, яка дозволяє Басіму телепортуватися та вбивати кілька цілей одночасно, допомагають долати складні сутички з ворогом.

Assassin's Creed Mirage успішно повертає серію до її витоків, забезпечуючи захоплюючий та захоплюючий стелс-досвід, який повертає веселощі та атмосферу оригінальних ігор.

джерела:
– Джерело статті: GamesHub через Ubisoft

By Роберт Ендрю

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