Assassin's Creed Mirage: Повернення до витоків серії Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage є важливою віхою для Ubisoft Bordeaux, оскільки це перший випадок, коли студія очолила розробку повного випуску гри. Відомий своєю роботою над доповненням Valhalla Wrath of the Druids, Бордо було обрано для розробки компактнішого та цілеспрямованішого Mirage, який спочатку мав бути DLC для Valhalla, перш ніж стати окремою пригодою. Дія Mirage відбувається в історичному місті Багдад, щоб повернутися до витоків серії Assassin's Creed і віддати шану оригінальній грі.

Одним із ключових аспектів Mirage є його акцент на скритності та розвідці, що повертає класичний геймплей Assassin's Creed. Соціальне змішування повернулося, дозволяючи гравцям легко зливатися з натовпом і пересуватися жвавими вулицями круглого міста Багдада. Паркур також є важливою особливістю, оскільки гравці можуть перетинати місто на дахах і виконувати акробатичні рухи, щоб уникнути бою. Крім того, для тих, хто віддає перевагу швидшому виду транспорту, доступна швидка подорож до синхронізованих точок огляду.

Саме Кругле Місто — це вражаюче місце з каналами, зеленню та окремими районами з архітектурою, що нагадує першу гру Assassin's Creed. Кожен район пропонує унікальний досвід, як-от Карх, гамірне ринкове місто, і Абасія, де знаходиться Будинок мудрості, де вчені вивчають математику та філософію. Увага до деталей у дизайні міста додає Mirage захоплюючого досвіду.

На додаток до міста, Mirage також представляє зони, відомі як The Wilderness, забезпечуючи більш відкрите та просторе середовище, подібне до сучасних ігор Assassin's Creed. Ці зони пропонують освіжаючу зміну темпу, і їх не потрібно досліджувати для основного досвіду Mirage, орієнтованого на розповідь. Незалежно від того, віддають перевагу гравцям обмежене місто чи відкриту дику природу, Mirage пропонує найкраще з обох світів.

Хоча «Міраж» зосереджується насамперед на досвіді Басіма Ібн Ісхака в Багдаді, є також моменти, що відбуваються в сучасній сюжетній лінії. Однак ці моменти обмежені, з основним акцентом на подорожі Басима. Іншим визначним місцем у грі є фортеця Аламут, яка служить полігоном для тренувань Прихованих і містить посилання на попередні знання Assassin's Creed.

Mirage представляє нову ігрову механіку, таку як система слави, де NPC реагуватимуть на дії гравця. Невдалі завдання, такі як кишенькова крадіжка, можуть призвести до того, що NPC попередять охоронців і підвищать рівень слави гравця. Щоб уникнути виявлення, гравці можуть використовувати такі стратегії, як підкуп музикантів, щоб вони відволікали увагу, або брати участь у бійці як крайній засіб.

Assassin's Creed Mirage пропонує щось як для давніх шанувальників, так і для новачків франшизи. Шанувальники оцінять пасхальні яйця та посилання на ширшу історію Assassin's Creed, тоді як новачки зможуть зануритися в серію з Mirage як своїм першим досвідом. З фокусом на стелсі, паркурі та поверненні до витоків серіалу Mirage збирається створити захоплюючу та захоплюючу пригоду Assassin's Creed.

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