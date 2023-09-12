Assassin's Creed Mirage: Повернення до витоків серії

Випуск попередніх версій Assassin's Creed Mirage говорить про те, що гра ознаменує довгоочікуване повернення до витоків історичної фантастичної серії. З роками франшиза Assassin's Creed розширилася за межі своєї первісної передумови, ставши переповненою складними сюжетами, заплутаними картами, тривалим ігровим процесом і численними побічними квестами. Однак Mirage, схоже, змінює це, пропонуючи оптимізовану та сфокусовану на скритності роботу.

«Міраж» виступає як приквел до свого попередника, «Вальгалла», і зосереджується навколо злодія 9-го століття та міфологічного перевтілення надлюдини Басіма Ібн Ісхака, який подорожує галасливим містом Багдад. Ubisoft пообіцяла, що Mirage буде більш «інтимним», з меншим часом відтворення приблизно 20 годин і більш лінійним сюжетом порівняно з Valhalla.

Перші реакції гравців були переважно позитивними. Попередні перегляди підкреслюють повернення класичного стелс-гейму Assassin's Creed із більш зосередженою картою, яка не перевантажує гравців безліччю значків. IGN описує гру як повернення серії до її витоків у найкращий можливий спосіб, тоді як GameRant згадує, що Mirage винагороджує як чистий стелс, так і метод «це стелс, якщо нікого немає, щоб про це розповісти».

Однак деякі критики відзначають, що бойова система Mirage виглядає простою та позбавленою інновацій. Бій складається з тієї самої знайомої атаки, ухилення, парирування та контратаки, яку можна побачити в багатьох іграх від третьої особи. Дерево навичок також здається ненадихаючим, зосереджуючись на покращеннях орла-компаньйона головного героя та керування інвентарем, а не на запровадженні нових захоплюючих здібностей.

Незважаючи на ці незначні недоліки, загальні враження свідчать про те, що Mirage відображає суть того, що в першу чергу зробило серію Assassin's Creed популярною. Нова обстановка та акцент на механіці соціального стелсу викликають ностальгію у шанувальників, які шукали повернення до витоків франшизи.

Реліз Assassin's Creed Mirage запланований на 5 жовтня для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S і Windows.

джерела:

– Engadget: Кріс Холт – [Назва джерела]

– IGN: Нік Мейлет – [Назва джерела]

– GameRant: Джошуа Дакворт – [Назва джерела]

– Багатокутник: Майк Махарді – [Назва джерела]

– Rock Paper Shotgun: Katharine Castle – [Назва джерела]