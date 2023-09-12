Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Assassin's Creed Mirage: Повернення до витоків серії

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Assassin's Creed Mirage: Повернення до витоків серії

Випуск попередніх версій Assassin's Creed Mirage говорить про те, що гра ознаменує довгоочікуване повернення до витоків історичної фантастичної серії. З роками франшиза Assassin's Creed розширилася за межі своєї первісної передумови, ставши переповненою складними сюжетами, заплутаними картами, тривалим ігровим процесом і численними побічними квестами. Однак Mirage, схоже, змінює це, пропонуючи оптимізовану та сфокусовану на скритності роботу.

«Міраж» виступає як приквел до свого попередника, «Вальгалла», і зосереджується навколо злодія 9-го століття та міфологічного перевтілення надлюдини Басіма Ібн Ісхака, який подорожує галасливим містом Багдад. Ubisoft пообіцяла, що Mirage буде більш «інтимним», з меншим часом відтворення приблизно 20 годин і більш лінійним сюжетом порівняно з Valhalla.

Перші реакції гравців були переважно позитивними. Попередні перегляди підкреслюють повернення класичного стелс-гейму Assassin's Creed із більш зосередженою картою, яка не перевантажує гравців безліччю значків. IGN описує гру як повернення серії до її витоків у найкращий можливий спосіб, тоді як GameRant згадує, що Mirage винагороджує як чистий стелс, так і метод «це стелс, якщо нікого немає, щоб про це розповісти».

Однак деякі критики відзначають, що бойова система Mirage виглядає простою та позбавленою інновацій. Бій складається з тієї самої знайомої атаки, ухилення, парирування та контратаки, яку можна побачити в багатьох іграх від третьої особи. Дерево навичок також здається ненадихаючим, зосереджуючись на покращеннях орла-компаньйона головного героя та керування інвентарем, а не на запровадженні нових захоплюючих здібностей.

Незважаючи на ці незначні недоліки, загальні враження свідчать про те, що Mirage відображає суть того, що в першу чергу зробило серію Assassin's Creed популярною. Нова обстановка та акцент на механіці соціального стелсу викликають ностальгію у шанувальників, які шукали повернення до витоків франшизи.

Реліз Assassin's Creed Mirage запланований на 5 жовтня для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S і Windows.

джерела:
– Engadget: Кріс Холт – [Назва джерела]
– IGN: Нік Мейлет – [Назва джерела]
– GameRant: Джошуа Дакворт – [Назва джерела]
– Багатокутник: Майк Махарді – [Назва джерела]
– Rock Paper Shotgun: Katharine Castle – [Назва джерела]

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

Технологія

Apple закриває Apple Store напередодні попередніх замовлень iPhone 15

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу
Технологія

Vivo випустить смартфон T2 Pro в Індії: піонер продуктивності з модною естетикою

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю
Технологія

П’ять найкращих порад щодо догляду за собою та зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

Технологія

Apple закриває Apple Store напередодні попередніх замовлень iPhone 15

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

Vivo випустить смартфон T2 Pro в Індії: піонер продуктивності з модною естетикою

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
Технологія

П’ять найкращих порад щодо догляду за собою та зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Продажі iPhone від Apple впали, але бізнес послуг процвітає

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі