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Оновлення WatchOS 10 від Apple представляє захоплюючі функції для Apple Watch Series 9

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
Оновлення WatchOS 10 від Apple представляє захоплюючі функції для Apple Watch Series 9

Apple оголосила, що watchOS 10, останнє оновлення для смарт-годинника, буде доступна для завантаження 18 вересня. Це оновлення вносить значні зміни в інтерфейс годинника та представляє нові функції, які покращують взаємодію з користувачем.

Одним із ключових доповнень у watchOS 10 є впровадження віджетів, які Apple називає поглядами. Тепер користувачі можуть гортати та налаштовувати ці віджети, полегшуючи швидкий доступ до інформації. Годинник також отримав віджет Smart Stack на основі машинного навчання, який передбачає та відображає найбільш релевантні віджети для користувачів протягом дня.

Крім того, watchOS 10 покращує функціональність Siri на Apple Watch Series 9. Команди Siri тепер оброблятимуться на пристрої, забезпечуючи кращу конфіденційність і дозволяючи користувачам задавати запитання, пов’язані з даними про особисте здоров’я та фітнес, із програми Health.

Оновлення також включає новий ультраширокосмуговий (UWB) чіп другого покоління, який може виявляти, коли HomePod знаходиться поблизу. Коли користувач наближається до HomePod з UWB на радіус чотирьох метрів, годинник автоматично запускає функцію Now Playing, що дозволяє користувачам керувати HomePod або отримувати пропозиції від Smart Stack.

Apple також розширила функції доступності в watchOS 10. Тепер користувачі можуть двічі торкнутися пальцями на тій самій руці, що й годинник, щоб виконувати різні дії, наприклад відповідати на дзвінки або отримати доступ до віджету Smart Stack.

Що стосується інтерфейсу користувача, сітка програми була перероблена. Замість попередньої стільникової сітки програми тепер відображаються у вигляді маленьких круглих значків, які прокручуються вертикально, що полегшує пошук потрібних програм і доступ до них. Крім того, змінено функції бічних кнопок; одне натискання тепер переносить користувачів до центру керування, тоді як подвійне натискання відкриває Apple Wallet для платежів NFC.

WatchOS 10 забезпечує більш інтуїтивно зрозумілу та інтерактивну взаємодію з користувачем, роблячи Apple Watch схожим на мініатюрний iPhone. Завдяки настроюваним віджетам, покращеним можливостям Siri та вдосконаленим функціям доступності Apple гарантує, що її смарт-годинник залишається цінним інструментом для користувачів у повсякденному житті.

джерела:
– The Verge: [WatchOS 10 на Apple Watch Series 9] (вставте URL)
– The Verge – Victoria Song: [попередній перегляд watchOS 10](вставте URL)

By Вікі Ставропулу

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