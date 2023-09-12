Оновлення гарнітури Vision Pro від Apple: планується до запуску в 2024 році

Apple досягає прогресу в розробці довгоочікуваної гарнітури змішаної реальності Vision Pro, а генеральний директор Тім Кук підтвердив на нещодавній презентаційній події «Wonderlust», що гарнітура все ще готова до поставки на початку наступного року. Оголошення сталося після того, як Apple у липні запросила розробників подати заявку на комплекти розробників Vision Pro.

Перші тестувальники Vision Pro були вражені роздільною здатністю дисплея, можливостями передачі відео та виявленням жестів. Ці функції демонструють потенціал гарнітури та підкреслюють її можливості. Однак успіх Vision Pro зрештою залежатиме від потужності екосистеми додатків. Надійна лінійка програм на момент запуску значно вплине на рішення споживачів прийняти пристрій.

Незважаючи на початкові повідомлення про можливі затримки, сьогоднішнє оновлення запевняє споживачів у тому, що Apple залишається відданою своїй дорожній карті. Раніше компанія анонсувала Vision Pro у червні та планує випустити його на початку наступного року, починаючи з США. Відданість Apple дотриманню цього терміну вказує на те, що всі проблеми з ключовими компонентами, такими як зовнішній дисплей, вирішуються, гарантуючи, що гарнітура буде запущена за планом.

Оскільки розробники продовжують працювати над створенням контенту для Vision Pro, очікування щодо пристрою зростають. Послужний список Apple щодо інновацій та якості викликав хвилювання в галузі, і споживачі з нетерпінням чекають досвіду змішаної реальності, який обіцяє надати Vision Pro. Завдяки розширеним функціям і надійній екосистемі Vision Pro має потенціал кардинально змінити спосіб взаємодії з цифровим вмістом.

джерела:

– Моніка Чін, The Verge. /