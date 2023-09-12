Apple випускає моделі Apple Watch з нейтральним викидом вуглецю, намагаючись зменшити викиди

Apple оголосила у вівторок, що представляє вуглецево-нейтральні версії трьох своїх моделей Apple Watch у рамках свого зобов’язання стати вуглецево-нейтральними до 2030 року. Ці нові моделі матимуть зелений логотип на коробках, що означає їх екологічність.

Більшість скорочення викидів у цих годинниках відбувається завдяки використанню чистої електроенергії під час виробничого процесу. Apple повідомила, що 300 її постачальників також взяли на себе зобов’язання використовувати чисту енергію для виробництва Apple.

Однак транспортна мережа Apple, яка значною мірою покладалася на літаки, залишалася значним джерелом викидів. Щоб вирішити цю проблему, Apple планує перевозити більше годинників на човнах, потягах та іншими неповітряними методами, щоб зменшити викиди.

Для трьох моделей Apple Watch з нейтральним викидом вуглецю половина вантажів за вагою буде переміщуватися безповітряним способом. Керівники Apple заявили, що ця зміна допоможе зменшити споживання палива та створити менше викидів вуглецю.

Використовуючи цей спосіб транспортування, Apple прагне мати менші викиди, ніж попередні моделі годинників. Для будь-яких викидів, що залишилися, компанія буде купувати вуглецеві компенсації для забезпечення вуглецевої нейтральності.

Apple Watch Series 9, Apple Watch SE та Apple Watch Ultra 2 із новим зеленим логотипом матимуть значно нижчі викиди порівняно з попередніми продуктами. Зокрема, нова екологічно чиста алюмінієва серія 9 зі спортивним ремінцем матиме 8.1 кг (18 фунтів) викидів після змін Apple.

Крім того, Apple працює над використанням у своїй продукції більшої кількості перероблених матеріалів. Нові годинники мають спеціальні сплави алюмінію та титану, виготовлені з перероблених матеріалів, а також батареї, що містять лише перероблений кобальт. У майбутньому Apple планує поширити ці екологічні методи на більшу кількість своїх продуктів.

Незважаючи на перехід до екологічності, Apple підкреслила, що версії її годинників з нейтральним викидом вуглецю коштуватимуть так само, як і стандартні моделі. Компанія прагне зробити ці зміни здійсненними та придатними для інших компаній.

Джерела: Reuters