Apple представляє Watch 9 з новим чіпом і розширеними функціями

Apple представила останнє доповнення до своєї лінійки розумних годинників – Watch 9. Цей оновлений пристрій працює на швидшому чіпі S9, здатному обробляти 5.6 мільярда транзакцій на секунду. Покращений процесор забезпечує ефективніші операції «на пристрої», включаючи швидші команди Siri. Крім того, Watch 9 представляє новий метод керування, що дозволяє користувачам торкатися вказівним і великим пальцями разом, щоб взаємодіяти з різними функціями годинника. Ця функція полегшує такі завдання, як відповідь на дзвінки та фотографування з iPhone.

Що стосується можливостей підключення, Watch 9 може похвалитися новим надшироким чіпом U2. Ця технологія дозволяє користувачам швидко знаходити недоречні iPhone та інші пристрої Apple. Крім того, екран смарт-годинника тепер яскравіший, з максимальною яскравістю 2,000 ніт, що покращує видимість за різних умов освітлення.

Watch 9 зберігає час автономної роботи свого попередника до 18 годин на одному заряді. Крім того, Apple представила новий варіант кольору, рожевий, щоб надати користувачам більше можливостей персоналізації.

Разом з Watch 9 Apple також представила Watch Ultra 2, оновлену минулорічну модель високого класу. Оснащений тим самим чіпом S9, Ultra 2 пропонує спеціальний циферблат і значно яскравіший екран з максимальною яскравістю 3,000 ніт. Термін служби батареї залишається незмінним: 36 годин звичайного використання та 72 години в режимі низького енергоспоживання.

Хоча чіп S9 є основним удосконаленням як у Watch 9, так і в Watch Ultra 2, Apple більш делікатно включила штучний інтелект (AI) у свої пристрої, інтегрувавши його у функціональні можливості пристроїв без явного позначення технології.

Незважаючи на очікування нових датчиків здоров’я та самопочуття, останні Apple Watch не вносять жодних доповнень у цій сфері. Це упущення підкреслює тенденцію на ринку носимих пристроїв, де подальше вдосконалення датчиків може принести меншу віддачу як для виробників, так і для користувачів.

Таким чином, Watch 9 і Watch Ultra 2 від Apple пропонують помітні покращення продуктивності завдяки новому чіпу S9. Пристрої демонструють розширені функції керування з можливістю керування функціями за допомогою жестів пальців. Хоча датчики здоров’я та благополуччя залишаються незмінними, акцент на інтеграції штучного інтелекту відображає прагнення Apple використовувати інноваційні технології у своїх пристроях.

Визначення:

– Чіп S9: процесор, що працює в Watch 9 і Watch Ultra 2, здатний обробляти 5.6 мільярда транзакцій на секунду.

– Надширокодіапазонний чіп: технологія, яка дозволяє швидко виявляти неправильно розміщені пристрої Apple.

– Гніди: міра яскравості для дисплеїв.

Джерела:-

– Адріан Веклер, Irish Independent