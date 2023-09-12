Ходять чутки, що Apple випустить новий ремінець FineWoven для Apple Watch

Ходять чутки, що Apple може представити новий ремінець FineWoven для Apple Watch на сьогоднішньому заході iPhone 15. Твіттер-лікер Kosutami опублікував зображення ремінця, демонструючи його дизайн і припускаючи, що Apple може перейти до більш екологічних матеріалів для своїх аксесуарів.

Припущення свідчать про те, що Apple потенційно може замінити існуючі ремінці з силіконової гуми, фторэластомеру та шкіри екологічними альтернативами. Це узгоджується з постійним зобов’язанням компанії щодо екологічної відповідальності.

Хоча зображення групи FineWoven дають уявлення про те, чого очікувати, початкова реакція була неоднозначною. Деякі глядачі висловили занепокоєння щодо зовнішнього вигляду ремінця, вважаючи його тонким і делікатним порівняно з попередніми шкіряними пропозиціями. Залишається з’ясувати, чи відповідатиме ремінець FineWoven стандартам якості, встановленим попередніми аксесуарами Apple.

Ми отримаємо ясність щодо автентичності цих витоків і подробиць про нові ремінці Apple Watch під час заходу iPhone 15. Очікується, що разом з новими ремінцями Apple представить Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 і лінійку iPhone 15.

Залишайтеся з нами, оскільки ми висвітлюємо всі оголошення про подію Apple iPhone 15 у прямому ефірі. Ми забезпечимо всебічне покриття iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17 і watchOS 10.

джерела: Лікер Twitter Kosutami