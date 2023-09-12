Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Технологія

Apple представляє FineWoven Material для iPhone 15 і ремінців Apple Watch

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Apple представляє FineWoven Material для iPhone 15 і ремінців Apple Watch

Компанія Apple оголосила про випуск нового преміального матеріалу для ремінців Apple Watch і корпусів iPhone 15 під назвою FineWoven. Цей матеріал замінює попередні пропозиції зі шкіри, якість яких погіршилася. Рішення про зміну матеріалів також було зумовлене значним викидом вуглецю, пов’язаним із виробництвом шкіри в масштабах Apple.

FineWoven — це мікросаржа, на 68 відсотків виготовлена ​​з переробленого матеріалу. Він має м’яку текстуру, схожу на замшу, що забезпечує комфортне відчуття на ремінцях Apple Watch. Ремінці будуть оснащені застібками Magnetic Link і Modern Buckle для додаткової зручності та безпеки.

Що стосується чохлів для iPhone 15, FineWoven підтримуватиме екосистему MagSafe від Apple, що дозволить користувачам легко приєднувати магнітні зарядні пристрої, гаманці та інші аксесуари. Це забезпечує сумісність з екосистемою Apple, водночас пропонуючи більш екологічну альтернативу шкірі.

Багато клієнтів висловлюють невдоволення зниженням якості чохлів Apple із волов’ячої шкіри. Однак очікується, що сторонні виробники заповнять цю прогалину, пропонуючи дешеві шкіряні чохли або якісніші альтернативи, які виправдовують преміальну ціну.

Матеріал FineWoven пропонує новий підхід до тканинних чохлів, оскільки Google поступово відмовився від вибору тканинних чохлів і замінив їх силіконовими. Вихід Apple на виробництво тканинних чохлів дає користувачам захоплюючу можливість відчути новий вигляд і відчуття.

джерела:

– Антоніо Г. Ді Бенедетто, автор, який висвітлює технічні угоди та інформаційний бюлетень The Verge's Deals
– Ліза Джексон, віце-президент з екологічної політики Apple

By Роберт Ендрю

Схожі теми

Технологія

Vivo випустить смартфон T2 Pro в Індії: піонер продуктивності з модною естетикою

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю
Технологія

П’ять найкращих порад щодо догляду за собою та зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
Технологія

Продажі iPhone від Apple впали, але бізнес послуг процвітає

Вересень 15, 2023 Габріель Бота

Ти пропустив

Технологія

Vivo випустить смартфон T2 Pro в Індії: піонер продуктивності з модною естетикою

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
Технологія

П’ять найкращих порад щодо догляду за собою та зарядки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Продажі iPhone від Apple впали, але бізнес послуг процвітає

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Новини

Apple змушена застосувати USB-C в iPhone серії 15

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі