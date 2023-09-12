Apple представляє FineWoven Material для iPhone 15 і ремінців Apple Watch

Компанія Apple оголосила про випуск нового преміального матеріалу для ремінців Apple Watch і корпусів iPhone 15 під назвою FineWoven. Цей матеріал замінює попередні пропозиції зі шкіри, якість яких погіршилася. Рішення про зміну матеріалів також було зумовлене значним викидом вуглецю, пов’язаним із виробництвом шкіри в масштабах Apple.

FineWoven — це мікросаржа, на 68 відсотків виготовлена ​​з переробленого матеріалу. Він має м’яку текстуру, схожу на замшу, що забезпечує комфортне відчуття на ремінцях Apple Watch. Ремінці будуть оснащені застібками Magnetic Link і Modern Buckle для додаткової зручності та безпеки.

Що стосується чохлів для iPhone 15, FineWoven підтримуватиме екосистему MagSafe від Apple, що дозволить користувачам легко приєднувати магнітні зарядні пристрої, гаманці та інші аксесуари. Це забезпечує сумісність з екосистемою Apple, водночас пропонуючи більш екологічну альтернативу шкірі.

Багато клієнтів висловлюють невдоволення зниженням якості чохлів Apple із волов’ячої шкіри. Однак очікується, що сторонні виробники заповнять цю прогалину, пропонуючи дешеві шкіряні чохли або якісніші альтернативи, які виправдовують преміальну ціну.

Матеріал FineWoven пропонує новий підхід до тканинних чохлів, оскільки Google поступово відмовився від вибору тканинних чохлів і замінив їх силіконовими. Вихід Apple на виробництво тканинних чохлів дає користувачам захоплюючу можливість відчути новий вигляд і відчуття.

джерела:

– Антоніо Г. Ді Бенедетто, автор, який висвітлює технічні угоди та інформаційний бюлетень The Verge's Deals

– Ліза Джексон, віце-президент з екологічної політики Apple