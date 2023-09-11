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Новий iPhone від Apple переходить на USB-C: що вам потрібно знати

ByМамфо Брешіа

Вересень 11, 2023
Новий iPhone від Apple переходить на USB-C: що вам потрібно знати

Apple збирається анонсувати свій останній iPhone на щорічному осінньому заході 12 вересня. Однією з визначних очікуваних змін є перехід від роз’єму Lightning до USB-C. Хоча ця зміна може спричинити певні незручності для користувачів, вона передбачена новою постановою Європейського Союзу, яка вимагає, щоб електронні пристрої були обладнані портами USB-C до 2024 року.

Перехід на USB-C має на меті покращити зручність для споживачів і зменшити кількість електронних відходів. З перемикачем користувачі зможуть використовувати той самий зарядний пристрій для своїх iPhone, MacBook, Nintendo Switch і навушників Beats. Це означає, що менше кабелів потраплятиме на звалище, оскільки користувачам більше не потрібно буде замінювати зарядний пристрій при кожній покупці нового пристрою.

Однак перехід на USB-C означає, що користувачам, які зараз покладаються на роз’єми Lightning, доведеться інвестувати в нові зарядні пристрої USB-C. Це може призвести до додаткових витрат для споживачів, особливо якщо їм потрібні кілька зарядних пристроїв для різних місць або пристроїв.

Незважаючи на початкові незручності, очікується, що перехід на USB-C принесе користь користувачам у довгостроковій перспективі. Це оптимізує процес заряджання різних пристроїв і сприятиме зменшенню електронних відходів.

Незважаючи на те, що Apple може отримати прибуток від продажу нових зарядних пристроїв USB-C, головною метою є відповідність нормам ЄС і надання більш стандартизованого досвіду зарядки для споживачів. Цей комутатор зрівняє Apple з іншими великими технологічними компаніями, які вже прийняли USB-C як універсальний стандарт.

Незважаючи на тимчасові труднощі, перехід на USB-C зрештою є позитивною зміною, яка підвищить зручність і сприятиме більш стійкому майбутньому для електронних пристроїв.

джерела:

– Марк Гурман з Bloomberg

– регулювання Європейського Союзу

– Деніел Хаулі, Yahoo Finance

By Мамфо Брешіа

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