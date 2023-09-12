iPhone 15 Pro Max зараз коштує від 1,199 доларів із пам’яттю 256 ГБ

iPhone 15 Pro Max зазнав серйозних змін, і разом із цими змінами з’явилася нова стартова ціна 1,199 доларів США за модель 256 ГБ. Торішній Pro Max починався з 1,099 доларів США, але мав лише 128 ГБ пам’яті. Новий iPhone пропонує більше пам’яті, але за вищою ціною.

Apple випустить iPhone 15 Pro і 15 Pro Max 22 вересня, а попередні замовлення почнуть прийматися цієї п’ятниці. Місяцями ходили чутки про те, що Apple підвищить ціну через зміни модельного ряду, такі як поява матової рамки зі сплаву титану та тонших рамок. Новий iPhone 15 Pro Max також оснащений швидшим процесором A17 із вбудованим графічним процесором, який підтримує трасування променів.

Важливо відзначити, що ціна в 1,199 доларів за модель 256 ГБ не є підвищенням ціни, оскільки минулого року Apple стягувала таку ж суму за ту саму ємність пам’яті. Однак недорогий варіант із 128 ГБ пам’яті більше недоступний.

Окрім змін у ціні та пам’яті, Apple також зробила деякі інші помітні оновлення своїх iPhone. Компанія нарешті замінила застарілий порт Lightning на порти USB-C на своїх телефонах, включаючи AirPods Pro. Порт USB-C підтримує швидший стандарт USB 3 зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт/с. Однак користувачам доведеться купувати кабель USB 3 типу C окремо.

Крім того, серія iPhone 15 тепер підтримує зарядку Qi2, яка є новим стандартом зарядки Apple на основі власної зарядки MagSafe. Моделі Pro також замінили старий перемикач дзвінка/вібрації на настроювану кнопку дії, подібну до тієї, що є на телефонах серії Apple Watch Ultra.

Окрім iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, Apple також анонсувала моделі iPhone 15 та 15 Plus. Ці моделі мають Dynamic Island і успадковують чіпи A16 Bionic від торішніх моделей Pro. Стартові ціни на iPhone 15 і 15 Plus залишаються такими ж, як і минулого року, — 799 і 899 доларів відповідно.

Загалом новий iPhone 15 Pro Max має вищу початкову ціну, але він пропонує більше пам’яті та низку нових функцій і покращень порівняно з попередником.

джерела:

- Границя