Apple припиняє виробництво серії iPhone Mini з випуском iPhone 15

Сьогодні ввечері Apple збирається представити свою довгоочікувану серію iPhone 15, яка, ймовірно, ознаменує кінець лінійки iPhone Mini. iPhone Mini, представлений кілька років тому, боровся з обмеженою популярністю серед користувачів, які віддають перевагу меншим телефонам.

Припущення про припинення виробництва iPhone Mini циркулювали з початку 2023 року, і, здається, рішення Apple узгоджується з цими чутками. Ринкові дані показали, що попит на менші телефони відносно невеликий порівняно з більшими моделями з більшим набором функцій. У результаті Apple вирішила зосередити свої зусилля на моделях Pro, щоб задовольнити зростаючий попит.

Окрім серії iPhone 15, очікується, що на заході Apple представить Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 і AirPods Pro. Також є повідомлення про те, що Apple може представити нові чохли для серії iPhone 15, припиняючи випуск шкіряних чохлів. Крім того, Apple розглядає можливість припинення поточної лінійки аксесуарів із силіконової гуми та фтореластомеру в рамках своєї масштабної ініціативи щодо переходу на більш екологічні матеріали.

Згідно зі звітом MacRumours, Apple може замінити свої поточні аксесуари на аксесуари, виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Це включає такі аксесуари, як силіконовий чохол для iPhone з MagSafe, спортивний ремінець, петля Solo Loop і петля AirTag. У звіті також згадується можливість появи нового преміального матеріалу під назвою FineWoven для цих аксесуарів.

Очікується, що з цим переходом Apple представить свіжий дизайн аксесуарів, наприклад ремінець Apple Watch FineWoven із магнітною пряжкою. Цей крок до більш стійких і екологічно чистих матеріалів узгоджується з прагненням Apple бути відповідальною та перспективною компанією.

Загалом, сьогоднішня подія обіцяє представити захоплюючі нові продукти та інновації від Apple, одночасно прощаючись із серією iPhone Mini. Як завжди, Apple продовжує розширювати межі технологій і дизайну, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів, що постійно змінюються.

джерела:

– Подія Apple 2023 сьогодні ввечері: коли і де дивитися? Що буде Повна інформація всередині

– Звіт MacRumours про потенційний перехід Apple на більш стійкі матеріали