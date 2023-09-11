Випуск iPhone 15 від Apple: чи допоможе це технічному гіганту переломити падіння продажів?

Довгоочікувана щорічна презентація iPhone вже тут, і Apple сподівається, що її нова лінійка iPhone 15 допоможе переломити нещодавнє падіння продажів. З огляду на уповільнення попиту на смартфони в усій галузі та занепокоєння щодо негативної реакції на американські технології в Китаї, Apple стикається з деякими проблемами. Однак є кілька факторів, які можуть спрацювати на його користь.

Перш за все, iPhone є флагманським продуктом Apple, який забезпечує близько половини продажів компанії. Разом з оновленими Apple Watch і AirPods, які також будуть анонсовані на заході, на ці продукти припадає майже 60% доходу Apple.

Apple також успішно спрямувала споживачів на моделі вищого класу, наповнивши їх ексклюзивними функціями та потужними чіпами. Очікується, що ця тенденція продовжиться з iPhone 15, і Apple може навіть підняти ціни на деяких ринках. Незважаючи на загальне уповільнення індустрії смартфонів, Apple перевершила своїх аналогів. Хоча минулого кварталу поставки телефонів знизилися на 2%, у конкурентів, таких як Samsung, скорочення склало 15%.

Однією з ключових проблем для Apple є китайський ринок, її найбільший міжнародний ринок. Китайські споживачі були яскравою плямою для Apple, але урядові заборони та побоювання негативної реакції можуть вплинути на продажі iPhone 15. Однак Apple стикалася з подібними проблемами в минулому, і їй вдалося відновити ситуацію. Інвестори будуть уважно спостерігати за святковими розпродажами, щоб побачити, як Apple керує цією ситуацією.

Підсумовуючи, запуск Apple iPhone 15 має важливе значення для технологічного гіганта, оскільки він прагне повернути назад падіння продажів. Завдяки новим можливостям і зосередженню на моделях вищого класу Apple сподівається зацікавити споживачів і підвищити попит. Хоча існують проблеми, такі як загальне уповільнення розвитку індустрії смартфонів і занепокоєння на китайському ринку, послужний список Apple та її інноваційні пропозиції дають підстави для оптимізму.

джерела:

– Bloomberg News

– IDC