Вуглецево-нейтральний годинник Apple Series 9: ближчий погляд на більший вплив на клімат

Apple нещодавно оголосила про випуск Apple Watch Series 9, який, як вона стверджує, є її першим продуктом з нейтральним викидом вуглецю. Незважаючи на те, що це дійсно крок вперед, важливо вивчити ширшу картину впливу компанії на навколишнє середовище, а не зосереджуватися лише на екологічності окремого продукту.

Вуглецевий нейтральний статус Apple Watch Series 9 стосується лише певних комбінацій корпусів і ремінців. Крім того, Apple має намір припинити продаж шкіряних аксесуарів, таких як ремінці для годинників і чохли для телефонів, щоб мінімізувати викиди парникових газів. Однак, оцінюючи кліматичні зобов’язання компанії, вкрай важливо дивитися не тільки на стійкість окремого продукту, але й враховувати загальне зниження впливу на навколишнє середовище.

Apple прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2030 року, що є важливою віхою, за якою ми повинні оцінювати компанію. Що стосується Apple Watch Series 9, то окремі комбінації корпусу та ремінця цієї моделі, а також Apple Watch Ultra 2 і Apple Watch SE матимуть логотип, що вказує на вуглецеву нейтральність. Apple пов’язує скорочення викидів у виробничому процесі з поліпшенням матеріалів, електроенергії та транспортування, включаючи збільшення використання чистої енергії постачальниками. Будь-які викиди, що залишилися, компенсуються природними проектами, такими як ініціативи з відновлення лісів, які підвищують поглинання CO2. Крім того, Apple зобов’язується відповідати очікуваному споживанню електроенергії споживачами для заряджання моделей Apple Watch з нейтральним викидом вуглецю, інвестуючи в проекти відновлюваної енергетики.

У рамках своїх зобов’язань щодо сталого розвитку компанія Apple замінила шкіру мікросаржевим матеріалом під назвою FineWoven, який, як стверджується, має значно нижчі викиди вуглецю порівняно зі шкірою. Цей перехід спрямований на скорочення викидів парникових газів від великої рогатої худоби, яка виділяє метан, потужний парниковий газ, який посилює зміну клімату.

Однак, незважаючи на те, що скорочення викидів із конкретних джерел є важливим, воно не обов’язково відображає загальний прогрес, якого компанія досягає у досягненні своїх кліматичних цілей. Компанія може зробити один продукт менш вуглецевоємним, але компенсувати це досягнення продажем більшої кількості цього продукту, що призведе до тих самих або навіть збільшення викидів парникових газів.

В останньому звіті Apple про стан навколишнього середовища зазначено про зниження валових викидів вуглекислого газу: у 20.6 році компанія виробляє еквівалент 2022 мільйона метричних тонн вуглекислого газу. Щоб досягти своїх кліматичних цілей, Apple має досягти нульового чистого викиду до кінця десятиліття. Важливо, щоб прогрес продовжувався, як продемонструвала роль Октавії Спенсер у ролі Матері-Природи в сценці під час нещодавнього заходу Apple, нагадуючи компанії не розчаровувати свою матір.

Джерела: Apple