Apple представляє зарядку USB-C для iPhone 15 і AirPods Pro

Під час нещодавнього заходу Apple оголосила, що внесе значні зміни в свою технологію зарядки. Майбутня лінійка iPhone 15 буде оснащена портами USB-C, які замінять попередні порти Lightning. Крім того, Apple також представляє роз’єм для зарядки USB-C для AirPods Pro другого покоління.

Завдяки новій сумісності з USB-C користувачі зможуть заряджати свій чохол AirPods Pro за допомогою кабелю USB-C, підключеного до iPhone 15. Останні AirPods Pro з чохлом USB-C уже можна попередньо замовити за 249 доларів США і буде доступний з 22 вересня.

На додаток до оновлення зарядного порту, Apple покращила AirPods Pro з точки зору довговічності. І корпус, і навушники тепер мають клас захисту від пилу IP54, що підвищує їх загальну міцність і довговічність.

Apple також показала, що футляр USB-C підтримуватиме аудіо без втрат із низькою затримкою в парі з майбутнім Vision Pro. Чіп H2 забезпечує 20-бітну якість звуку 48 кГц, обіцяючи захоплюючий звук, коли Apple випустить гарнітуру наступного року.

AirPods Pro другого покоління пропонують значні оновлення в порівнянні з попередньою моделлю, демонструючи покращену якість звуку та покращену ефективність активного шумозаглушення (ANC). Однією з особливостей є прозорий режим, який забезпечує природне звучання звуку під час відеодзвінків і голосової взаємодії. Доступ до Siri в режимі «вільні руки», плавне перемикання пристроїв і додатковий контроль гучності — це серед зручностей, які пропонують AirPods Pro.

Apple також анонсувала майбутні функції для AirPods Pro з випуском iOS 17. Adaptive Audio динамічно налаштовує ANC і режим прозорості залежно від вашого середовища, тоді як Personalized Volume використовує машинне навчання, щоб передбачити бажаний рівень прослуховування. Крім того, Conversation Awareness знижує гучність і визначає пріоритетність голосів, автоматично зменшуючи фоновий шум.

Очікується, що подальші оновлення програмного забезпечення покращать безпроблемне перемикання пристроїв, полегшуючи перехід між пристроями Apple. Крім того, незабаром користувачі зможуть вимикати та вмикати звук, натискаючи на ручку на AirPods Pro, ця функція також буде поширена на інші моделі AirPods.

Apple також випускає оновлену версію дротових навушників EarPods, які тепер сумісні з USB-C. Навушники USB-C EarPods за ціною 19 доларів мають вийти цього тижня.

Як завжди, Apple продовжує впроваджувати інновації у свої продукти, пропонуючи своїм клієнтам покращену функціональність і покращений досвід роботи.

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