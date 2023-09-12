Презентація Wonderlust від Apple: iPhone 15, AirPods з USB C і нові годинники Apple

Apple збирається провести довгоочікувану презентацію Wonderlust, на якій буде представлено ряд нових продуктів. Захід відбудеться о 10:30 за індійським часом у штаб-квартирі Apple у Купертіно. Wonderlust, як визначено Urban Dictionary, означає «бажання постійно перебувати в стані подиву», що узгоджується з метою Apple залишати своїх користувачів враженими та здивованими.

Одним із яскравих моментів заходу стане презентація нової лінійки iPhone, яка включає чотири моделі: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Очікується, що ці нові iPhone матимуть передові технології та покращену продуктивність, що задовольнятиме потреби ентузіастів Apple.

Окрім iPhone, очікується, що Apple також представить наступне покоління Apple Watch Series 9. Однак цього року немає згадок про Apple Watch Ultra або Apple Watch SE, що свідчить про те, що увага буде зосереджена на флагманській Series 9. модель.

Для тих, хто хоче подивитися подію Wonderlust, є кілька доступних варіантів. Користувачі можуть відвідати веб-сайт Apple і перейти на сторінку подій Apple, щоб безпосередньо дивитися пряму трансляцію. Крім того, подія також транслюватиметься на офіційній сторінці Apple на YouTube, платформі, яку компанія використовує для трансляції подій у прямому ефірі протягом кількох років.

Іншим варіантом є перегляд події через програму Apple TV, яка, як очікується, міститиме список для презентації iPhone 15, забезпечуючи безперебійний досвід для користувачів.

Захід Apple Wonderlust обіцяє вивести на ринок цікаві нові продукти та функції. Незалежно від того, довгоочікуваний iPhone 15 чи вдосконалений Apple Watch Series 9, ентузіасти Apple чекають на задоволення.

джерела:

– Urban Dictionary (www.urbandictionary.com)

– Веб-сайт Apple (www.apple.com/apple-events/)

– Сторінка Apple YouTube