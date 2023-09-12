Apple представляє Apple Watch Ultra 2 із внутрішніми оновленнями

Apple нещодавно анонсувала свій останній флагманський смарт-годинник, Apple Watch Ultra 2. Незважаючи на те, що дизайн Ultra 2 залишається подібним до свого попередника, основні вдосконалення були зроблені всередині пристрою. Завдяки процесору S9 SiP від ​​Apple, чотириядерному нейронному механізму та надширокосмуговому чіпу U2 Ultra 2 пропонує розширені функції, такі як обробка Siri на пристрої та точніше відстеження місцезнаходження.

Ultra 2 може похвалитися оновленим дисплеєм з яскравістю 3,000 ніт, що робить його найяскравішим дисплеєм, який будь-коли бачив на Apple Watch. Apple стверджує, що користувачі можуть розраховувати до 72 годин автономної роботи в режимі низького енергоспоживання. Крім того, корпус Ultra 2 виготовлений на 95 відсотків із переробленого титану, що відображає прихильність Apple до екологічності.

Хоча оновлення апаратного забезпечення заслуговує на увагу, користувачі Apple Watch також можуть передбачити значні зміни з появою watchOS 10. Це оновлення приносить в інтерфейс годинника віджети, оновлені піктограми додатків, а також нові функції картографування та циклічного керування. Ultra 2 також представляє новий циферблат під назвою Modular Ultra, який використовує зовнішній край дисплея. Крім того, новий жест подвійного дотику спрощує ініціювання та завершення телефонних дзвінків.

Apple Watch Ultra 2 доступний для попереднього замовлення за початковою ціною $799 і почнеться постачання 22 вересня. Захід, що відбувся в Apple Park у Купертіно, також включав оновлення Apple Watch Series 9 і більш доступну модель SE.

джерела:

– The Verge: Моніка Чін «Останній висококласний носимий пристрій Apple отримав внутрішні оновлення, але зберіг великий і міцний дизайн»

– Apple.com