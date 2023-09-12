Представляємо новий Apple Watch Series 9

Apple офіційно представила Apple Watch Series 9, останнє доповнення до своєї лінійки розумних годинників. Однією з ключових особливостей Series 9 є новий Apple S9 SiP, який забезпечує значні покращення продуктивності та функціональності.

S9 SiP може похвалитися оновленим ЦП, на 30% швидшим графічним процесором і 4-ядерним нейронним механізмом. Ці оновлення призводять до подвоєння швидкості виконання завдань машинного навчання, що робить смарт-годинник навіть більш продуктивним, ніж його попередники. Покращений нейронний механізм також дозволяє обробляти запити Siri на самому пристрої, забезпечуючи швидшу та безпечнішу роботу.

Ще одним помітним доповненням до Series 9 є новий надширокодіапазонний чіп. Цей чіп дозволяє користувачам перевіряти підключений iPhone і знаходити його, подібно до того, як працює AirTag. Крім того, серія 9 оснащена дисплеєм, який може регулювати рівні яскравості, максимум 2,000 ніт і мінімум 1 ніт.

Однією з видатних особливостей Series 9 є жест «подвійне натискання». Цей жест дозволяє користувачам керувати основною кнопкою в додатку, подвійно торкнувшись великим і вказівним пальцями разом, що полегшує виконання типових завдань, таких як запуск розумного стека або відповідь на дзвінки.

Apple також представила Apple Watch Ultra 2, який має багато тих же функцій, що й Series 9, але пропонує ще більш яскраві можливості дисплея до 3,000 ніт. Ultra 2 містить новий циферблат під назвою Modular Ultra, розроблений спеціально для спортсменів і любителів активного відпочинку, яким потрібні GPS-координати, інформація про висоту або вимірювання глибини води.

Як Apple Watch Series 9, так і Ultra 2 доступні для попереднього замовлення з сьогоднішнього дня та будуть офіційно представлені 22 вересня. Ціна Series 9 становить 399 доларів, тоді як Ultra 2 коштує 799 доларів. Apple також представила екологічно чисті браслети «FineWoven» як опцію для серії Apple Watch.

Щоб дізнатися більше про оголошення, зроблені під час заходу Apple Wonderlust, перегляньте наш вичерпний огляд.

джерела:

– Apple S9 SiP: оголошення Apple

– Надширокодіапазонний чіп: анонс Apple