Apple представляє iPhone 15 Series і Apple Watch Series 9 на заході Wonderlust

Apple нарешті представила довгоочікувану серію iPhone 15 і останнє доповнення до своєї лінійки розумних годинників, Apple Watch Series 9, на заході Wonderlust у 2023 році. iPhone 15 викрав шоу своїм вражаючим дизайном, функціями та оновленнями, а Очікується, що Apple Watch Series 9 отримає високу оцінку, як і його попередник, Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9 отримав новий потужний чіп, який покращить загальну продуктивність. Попередня модель представила функції Cycle Tracking для жіночого здоров’я, і ця функція продовжується в новій серії. Крім того, Apple також представила Apple Watch Ultra 2 преміум-класу з новими доповненнями та функціями.

Нові Apple Watch Series 9 працюють на новітньому чіпсеті S9, що забезпечує покращену продуктивність. Однією з важливих особливостей є інтеграція Siri+health, що дозволяє користувачам взаємодіяти з голосовим помічником для нагадувань і запитів, пов’язаних із здоров’ям, таких як перевірка пульсу. Apple також представила зручну функцію подвійного дотику, яка дозволяє користувачам відповідати на дзвінки, завершувати дзвінки, відтворювати/призупиняти музику та прокручувати віджети простим подвійним дотиком великим і вказівним пальцями.

Apple Watch Series 9 працює на новій ОС WatchOS 10, яка представляє додаткові функції та вдосконалення годинника Apple. За словами Apple, Watch Series 9 буде доступний наступного місяця та пропонує покращену швидкість і продуктивність порівняно зі своїм попередником. Версія GPS коштує 399 доларів США, а версія GPS+стільниковий зв’язок коштує 499 доларів США.

Загалом подія Wonderlust продемонструвала виняткові характеристики та дизайн серії iPhone 15 та Apple Watch Series 9. Apple продовжує розширювати межі з інноваційними технологіями, надаючи споживачам потужні та багатофункціональні пристрої.

Джерела: Apple

Визначення:

Набір мікросхем: набір мікросхем — це набір інтегральних схем, які забезпечують необхідні інтерфейси та функціональність для певного електронного пристрою.

WatchOS: WatchOS — це операційна система, розроблена спеціально для Apple Watch, яка забезпечує програмний інтерфейс і функціональність пристрою.

GPU: GPU означає Graphics Processing Unit, відповідальний за візуалізацію та відображення графіки на електронних пристроях.